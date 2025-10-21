Bağımlı kişilik bozukluğunun 11 belirtisi

Bağımlı kişilik bozukluğu, bireyin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarına aşırı ihtiyaç duymasıyla tanımlanır. Uzmanlar, bu yaygın ruh sağlığı sorununun bazı belirgin işaretleri olduğunu ifade ediyor.

Bağımlı kişilik bozukluğunun 11 belirtisi - 1

Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip bireyler, kendi başlarına karar vermekte zorlanırlar ve yalnız kaldıklarında oldukça çaresiz hissederler. Verywell Mind'da yer alan habere göre bu bozukluk, boyun eğici davranış kalıplarıyla da karakterizedir.


Bağımlı kişilik bozukluğunun 11 belirtisi - 2

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Klinik psikolog Dr. Aimee Daramus’a göre bağımlı kişilik bozukluğunun başlıca işaretleri şunlardır:

  • Yalnız kalmaktan rahatsızlık duymak
  • Terk edilme korkusu
  • Sorumluluk almaktan kaçınmak
  • Sürekli onay ve destek aramak
  • Günlük kararları bile başkasına danışmadan verememek
  • Yönetilmekten ve yönlendirilmekten hoşlanmak
  • Eleştiriye aşırı duyarlılık
  • Onay kaybetme korkusuyla karşı çıkamamak
  • İlişkiler sona erdiğinde yoğun çaresizlik yaşamak
  • Yeni şeyler denemekten kaçınmak
  • Özgüven eksikliği ve karamsarlık
Bu belirtiler, genellikle çocukluk ya da erken erişkinlik döneminde başlar ve 30 yaşından önce kendini gösterir.


Bağımlı kişilik bozukluğunun 11 belirtisi - 3

NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Bağımlı kişilik bozukluğunun kesin nedeni bilinmese de bazı risk faktörleri bulunuyor:

  • Fiziksel şiddet ya da partner sadakatsizliğinin olduğu ilişkilerde bulunmuş bireylerde bu bozukluk daha sık görülüyor.
  • Çocuklukta yaşanan ciddi hastalıklar, ihmal ya da istismar riski artırabiliyor.
  • Ailede benzer kişilik bozukluklarının ya da anksiyete bozukluklarının bulunması da olasılığı yükseltebiliyor.
  • Bazı toplumsal ve dini yapılar, otoriteye bağımlılığı ve itaatkârlığı ön plana çıkarabiliyor. Ancak bu durum tek başına bir hastalık belirtisi sayılmaz.


Bağımlı kişilik bozukluğunun 11 belirtisi - 4

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bağımlı kişilik bozukluğu, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılan psikolojik değerlendirme ile teşhis edilir. Tanı sürecinde şu adımlar izlenebilir:

  • Kişinin ve ailesinin sağlık geçmişi incelenir.
  • Bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış kişilik testleri uygulanabilir.
  • Uzman, belirtilerin süresini, şiddetini ve kişinin düşünce yapısını anlamaya çalışır.
  • Benzer belirtilere yol açabilecek diğer rahatsızlıklar elenebilir.

Tanı, uzmanların referans aldığı Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’na (DSM) göre konur.

Bu bozukluk depresyon, madde kullanımı, intihar düşünceleri veya istismar gibi başka sorunlarla birlikte görülebilir. Bu nedenle eşlik eden durumların da tanılanması önemlidir.


Bağımlı kişilik bozukluğunun 11 belirtisi - 5

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Dr. Daramus, tedavi sürecinde aşağıdaki yöntemlerin etkili olabileceğini belirtiyor:

Bireysel terapi: Psikodinamik terapi, bilişsel davranışçı terapi (CBT) ve diyalektik davranış terapisi (DBT) gibi yaklaşımlar; kişinin bağımlı düşünce kalıplarını fark etmesini ve yerine daha sağlıklı olanları koymasını sağlayabilir.

Grup terapisi: Grup ortamında bireylerin davranış örüntüleri daha net ortaya çıktığı için, bu ortamda terapi etkili olabilir.

İlaç tedavisi: Kişiye eşlik eden anksiyete ya da depresyon gibi durumlar varsa, antidepresan ya da anksiyolitik ilaçlar reçete edilebilir.

Terapi, kişinin kişiliğini tamamen değiştirmeyi değil; daha sağlıklı, dengeli ve uyumlu bir birey haline gelmesini amaçlar.


Bağımlı kişilik bozukluğunun 11 belirtisi - 6

BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Dr. Daramus, bağımlı kişilik bozukluğu ile yaşayan bireyler için şu önerilerde bulunuyor:

Tek başına aktiviteler yapmaya başlamak: Önce market alışverişi gibi basit görevlerle başlayıp, zamanla yalnız başına dışarda yemek yemek gibi daha zor adımlara geçilebilir.

Fiziksel aktivite: Egzersiz yapmak, kişinin kendi gücünü keşfetmesine ve özgüvenini artırmasına yardımcı olabilir.

Bağımsızlık üzerine çalışmak: Yakın ilişkilerde hangi alanlarda başkalarına bağımlı olunduğu analiz edilmeli ve bu alanlarda adım adım bağımsızlık kazanılmalıdır.

Kendine güvenmeyi öğrenmek: Karar verirken önce kendi düşüncelerine kulak vermek, sezgilere güvenmek önemlidir.

