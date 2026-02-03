Bağırsak astarını güçlendiren ikili. Vücudu temizleyip yeniden başlatma özelliği var
03.02.2026 08:46
Son Güncelleme: 03.02.2026 08:49
NTV - Haber Merkezi
Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve stres... Bağırsak sağlığını bozan yaygın alışkanlıklardan sadece bazıları. Ancak beslenmenize doğru gıdaları ekleyerek sindirim sağlığını destekleyebilmeniz mümkün.
Lif, probiyotik ve antioksidan açısından zengin bu besinler sindirimi destekliyor, bağırsak dengesini güçlendiriyor.Şişkinlik, hazımsızlık ve düzensiz sindirimden şikayet edenler için uzmanların önerdiği sekiz muhteşem gıda var. Özellikle iki besin birlikte tüketildiğinde vücut için doğal temizleyici görevi görüyor.
Bağırsak vücutta ikinci beyin olarak kabul edilir. Bu nedenle vücudun genel sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için bağırsak sağlığını destekleyen doğal yöntemlere ihtiyacınız var. Sağlıklı bağırsaklar için sağlıklı beslenme ilk ve en önemli kurallardan biri.
Her insan sindirim sağlığının sadece rahatlıktan ibaret olmadığını, enerji, ruh hali ve bağışıklığın temeli olduğunun farkında. Gastroenteroloji Uzmanı. Dr. Joseph Salhab, bağırsakları "vücudun ikinci beyni" olarak adlandırıyor ve bağırsaklarınızda yaşayan bakterilerin her gün nasıl hissettiğinizi etkileyebileceğinin altınızı çiziyor. Mutfağınızda olan ancak faydalarını bilmediğiniz bazı besinlerin düzenli tüketimi sindirim sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
Uzman isme göre bağırsakları adeta saat gibi çalıştıran güçlü besinler var.
TAZE HURMA
Taze hurma şu sıralar çok popüler. Çözünür liflerle dolu olan hurmalar, prebiyotik görevi görür; yani bağırsaklarınızın gelişmesi için gerekli olan dost bakterileri besler. Ayrıca şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olmadan düzgün ve düzenli sindirimi sağlamaya yardımcı olurlar. Bunun ötesinde, doğal olarak tatlı ve inanılmaz derecede doyurucudurlar. Birçok beslenme uzmanı, özellikle enerjinin düşme eğiliminde olduğu öğleden sonraları, rafine tatlılar yerine birkaç taze hurma tüketmeyi öneriyor. Potasyum, magnezyum ve antioksidanlar açısından da zengindirler, bu da onları sussuzluk ve kas iyileşmesine yardımcı olabilir.
FERMENTE TURŞULAR
Fermente gıdalar yeniden sofralarda yerini almaya başladı ve bunun iyi bir nedeni var. Salatalık veya havuç gibi sebzeler salamurada (sirke değil) turşulandığında, bağırsak dengesini iyileştiren ve yiyeceklerin daha etkili bir şekilde sindirilmesine yardımcı olan iyi bakteriler geliştirirler.
Koruyucu madde içermeyen geleneksel turşular, canlı kültürler içerdiği için özellikle güçlüdür. Öğle yemeğinin yanına bir veya iki kaşık eklemek sadece sindirimi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yemeği de canlandırır.
YOĞURT
Yoğurt, yıllar geçtikçe her bağırsak sağlığı listesinde yer alıyor ve bunun nedenini anlamak aslında çok kolay. Sindirim sisteminizdeki iyi bakterileri yeniden çoğaltmaya yardımcı olan probiyotiklerle doludur. Daha kalın dokusu ayrıca daha fazla protein ve daha az laktoz anlamına gelir, bu da hassas mideler için daha kolay olmasını sağlar.
En iyi sonuçlar için sade, şekersiz yoğurdu seçin. Biraz bal veya bir avuç çilek, doğal bir ferahlık katabilir.
KARPUZ VE LİMON
Karpuz ve limon suyu kadar serinletici ve temizleyici çok az kombinasyon vardır. Özellikle susuz kalmamaya ve sindiriminizi düzenli tutmaya çalışıyorsanız bu ikili mükemmel serinletici özelliğe sahip. Karpuz sıvı ve elektrolit sağlarken, limon sindirim enzim aktivitesini artıran hafif bir ekşilik katar. Birlikte, aynı anda susuzluğu gideren ve sindirimi destekleyen hafif, bağırsak dostu bir atıştırmalık oluştururlar.
EKŞİ MAYALI EKMEK
Doğru türü seçtiğinizde karbonhidratlar düşman değildir. Doğal fermantasyon kullanılarak yapılan ekşi mayalı ekmek, mevcut en bağırsak dostu seçeneklerden biri haline geldi. Yavaş fermantasyon süreci gluten ve nişastaları parçalayarak normal ekmeğe göre sindirimi kolaylaştırır.
Gerçek ekşi mayalı ekmeğin ayrıca çorbalar, yumurtalar veya avokado ile güzelce eşleşen ekşi bir tadı vardır.
BROKOLİ
En güçlü C vitamini kaynaklarından biri olan brokolinin sağlıklı olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur, ancak bağırsak sağlığı için ne kadar iyi olduğundan yeterince insan bahsetmiyor. Lifi sağlıklı sindirimi destekler bağırsak astarını güçlendirir ve iltihaplanmaya karşı korur.
Brokoliyi hafifçe buharda pişirmek (fazla pişirmek yerine) besin maddelerini korur. Lezzet ve daha kolay vitamin emilimi için üzerine biraz zeytinyağı ve limon gezdirin. Bağırsaklarınız size teşekkür edecek.
ORMAN MEYVELERİ
Yaban mersini, ahududu ve çilek gibi parlak renkli orman meyveleri sadece güzel değil; sağlıklı bağırsak bakterilerini besleyen lif ve polifenollerle doludur. Bu antioksidanlar ayrıca iltihaplanmayla savaşarak hem sindirimi hem de genel bağışıklığı destekler.
Karışık meyvelerle süslenmiş bir kase yoğurt, gününüze bağırsak dostu bir şekilde başlamanın veya bitirmenin en kolay yollarından biridir.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?
Sindirim sağlığını korumak ve şişkinlik hissini azaltmak için şu adımlardan faydalanabilirsiniz;
Sebze, meyve, tam tahıl, baklagiller bağırsakların en iyi dostu.
Doğal yoğurt, kefir, turşu bağırsak florasını dengeler.
BESLENME VE BOL SU TÜKETİMİ
İyi çiğnemek mideyi ciddi rahatlatır.
Aşırı yağlı ve işlenmiş gıdaları sık tüketmemek önemli.
Gün içerisinde vücudunuzun ihtiyacı kadar su tüketin.
DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ VE HAREKET
Düzenli yürüyüş bile bağırsak hareketlerini hızlandırır. Spor şart değil, hareket şart.
STRES YÖNETİMİ
Stresin vücut sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunur ve özellikle bağırsak sağlığını doğrudan etkiler. Stres direkt mideyi vurur. Nefes egzersizi, kısa molalar, uyku düzeni çok işe yarar.
Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.