Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı

Enterobacteriaceae ailesi, genellikle kirli meyve, sebze ve az pişmiş et yoluyla bulaşır. Gıda zehirlenmesi çoğu zaman hafif olsa da, bu bakterilerin bazı türleri zatürre ve menenjit gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Ayrıca, bazıları antibiyotiklere karşı direnç kazanarak tedavi seçeneklerini zorlaştırabilirler.