Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı
Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Faecalibacterium bakterisinin, gıda zehirlenmelerine karşı bağırsakları koruduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, lif açısından zengin bir diyet benimsemenin, sindirim sağlığını koruyan önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizdi.
İngiliz bilim insanları; tam tahıllı ekmek, sebze ve baklagil gibi besinleri tüketmenin, ölümcül gıda zehirlenmelerine yakalanma riskini azaltabileceğini duyurdu.
Cambridge Üniversitesi liderliğinde yürütülen ses getiren araştırma, lif açısından zengin gıdaların, bağırsaklarda yaşayan ve kirli yiyeceklerle gelen mikroplara karşı koruma sağlayan yararlı bakterilerin sayısını artırdığını belirledi.