Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Faecalibacterium bakterisinin, gıda zehirlenmelerine karşı bağırsakları koruduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, lif açısından zengin bir diyet benimsemenin, sindirim sağlığını koruyan önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizdi.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 1

İngiliz bilim insanları; tam tahıllı ekmek, sebze ve baklagil gibi besinleri tüketmenin, ölümcül gıda zehirlenmelerine yakalanma riskini azaltabileceğini duyurdu.

Cambridge Üniversitesi liderliğinde yürütülen ses getiren araştırma, lif açısından zengin gıdaların, bağırsaklarda yaşayan ve kirli yiyeceklerle gelen mikroplara karşı koruma sağlayan yararlı bakterilerin sayısını artırdığını belirledi.

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Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 2

45 ülkeden 12 bin kişinin mikrobiyomunu inceleyen bilim insanları, gıda zehirlenmesi yaşanma olasılığının, bağırsakta "Faecalibacterium" adı verilen özel bir koruyucu bakteri türünün bulunup bulunmamasına bağlı olduğunu açıkladı. Bu yararlı bakteriler, Shigella ve E.coli gibi gıda zehirlenmesine yol açan patojenleri yok etmede epey etkili.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 3

Nature Microbiology dergisinde yayınlanan çalışmada, Faecalibacterium'un lifle beslendiği ve bunu kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürdüğü tespit edildi.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 4

Makalenin yazarlarından Dr. Alexandre Almeida, “Sebzeler, fasulye ve tam tahıllar gibi lifli gıdalar, bağırsak bakterilerimizin kısa zincirli yağ asitleri üretmesi için gereken maddeleri sağlar ve bizi patojenlerden korur'' ifadelerini kullandı.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 5

Enterobacteriaceae ailesi, genellikle kirli meyve, sebze ve az pişmiş et yoluyla bulaşır. Gıda zehirlenmesi çoğu zaman hafif olsa da, bu bakterilerin bazı türleri zatürre ve menenjit gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Ayrıca, bazıları antibiyotiklere karşı direnç kazanarak tedavi seçeneklerini zorlaştırabilirler.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 6

Dr. Almeida, “Antibiyotik direncinin artmasıyla tedavi seçeneklerimiz azalıyor. En iyi yöntem, enfeksiyonları baştan önlemektir'' şeklinde konuştu.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 7

Gıda zehirlenmesi, İngiltere’de yaygın bir sorun olup, her yıl yaklaşık 2,5 milyon vaka kaydedilmektedir. Çoğu hafif seyretse de, yaşlılar gibi hassas gruplar için ciddi sonuçlar doğurabilir ve yılda yaklaşık 200 ölüme yol açabilir.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 8

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de ciddi bir E. coli salgını yaşanmış, kirli marul nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Bağırsak dostu diyet: Gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor, Cambridge Üniversitesi açıkladı - 9

Lif, bitkisel gıdalarda bulunan ve ince bağırsakta sindirilemeyip kalın bağırsağa ulaşarak kabızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olan bir bileşiktir. Beslenme uzmanları, günlük lif tüketiminin en az 22, en fazla 34 gram olması gerektiğini savunuyor.

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