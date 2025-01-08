Bağırsak kanseri habercisi 5 erken belirti! Amerikan Kanser Derneği duyurdu: Vakalar 50 yaş altına indi
Kalın bağırsak kanseri ya da diğer adıyla kolon kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. . Kalın bağırsak kanseri her 10 kişiden 1'inde görülebilen ölümcül bir kanser türü ve 50 yaş üzeri için risk taşıyor. Ancak kalın bağırsak kanseriyle ilgili yapılan yeni bir araştırmada korkutan bir gerçek daha ortaya çıktı. ABD'de yapılan yeni bir araştırmada gençlerde kolon kanserinin daha ileri evrelerde teşhis edildiğini ve daha agresif tümör türlerine sahip olma eğiliminde olduğu açıklandı. Peki, kalın bağırsak kanseri belirtileri nelerdir? İşte yanıtı.
Kolon kanseri, kolonun iç astarında bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi ile kalın bağırsakta başlayan kansere verilen isimdir. Kolon ve rektum kalın bağırsağın en uzun kısmıdır. Kalın bağırsak ise sindirim sisteminin son kısmıdır. Sindirim sistemi vücuda giren besinleri parçalayarak kullanılmasını sağlar.