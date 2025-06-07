Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi?

4. STRES BAĞLANTISI

Stres, bağırsak mikrobiyotasını değiştirebilir ve iltihabı artırabilir. Sindirim sistemi ve beyin arasındaki bağırsak-beyin ekseni iki yönlü iletişimi, stresin sindirim ve iştah düzenlemesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ima eder.



KİLO YÖNETİMİ İÇİN BAĞIRSAK SAĞLIĞI NASIL DÜZELİR?





Sebzeler, meyveler ve tam tahıllı gıdalarla diyet lifini artırın.

İyi bakterileri geri kazandırmak için yoğurt, ayran, idli ve dosa gibi fermente gıdalar yiyin.

Antibiyotikleri aşırı kullanmayın.

Günlük egzersiz yapın ve yoga veya meditasyonla stresi yönetin.

Tıbbi gözetim altında probiyotik alın.

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