Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi?

Bağırsak sağlığının kilo yönetiminde etkili olduğu söyleniyor. Stres, antibiyotikler ve işlenmiş gıdalar gibi faktörlerden etkilenen dengesiz bir bağırsak mikrobiyomu, metabolizmayı ve hormon düzenlemesini bozarak kilo alımına ve isteklere yol açıyor. Uzmanlar, lif açısından zengin diyetler, fermente gıdalar, egzersiz ve stres yönetimi teknikleriyle bağırsak sağlığını iyileştirmeyi öneriyor.

Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi? - 1

Son birkaç yıldır, kilo alımı ve sürekli açlık gibi vücudun sağlık sorunlarının çoğunun mideden kaynaklanabileceği konusunda artan tıbbi görüşler var. Düzenli yemek veya ölçülü porsiyonlara rağmen açıklanamayan kilo kaybı veya alımı olan için çözüm, yedikleri yiyeceklerde değil, vücudun onu işleme ve sindirme biçiminde yatıyor olabilir.


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Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi? - 2

Bağırsak veya gastrointestinal sistem, bağırsak mikrobiyomu adı verilen şeyi oluşturan trilyonlarca bakteri tarafından mesken tutulmaktadır. Bu karmaşık mikroorganizma topluluğu, sindirimden ve besin tüketiminden bağışıklığa, metabolizmaya ve hatta ruh haline kadar her şeyi belirler. Bu denge, disbiyoz adı verilen bir süreçle bozulursa, kilo alımına, şişkinliğe, yorgunluğa ve sağlıksız yiyeceklere olan isteklere yol açan bir dizi metabolik ve hormonal reaksiyonu tetikleyebilir.

İşte vücut ağırlığının bağırsak sağlığından nasıl etkilendiği:


Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi? - 3

1. BAĞIRSAK BAKTERİLERİ VE METABOLİZMA

Bazı bağırsak bakterisi türleri, yiyeceklerin parçalanmasından ve doğrudan enerjiye dönüştürülmesinden sorumludur. Dengesizlikleri metabolizmayı yavaşlatır ve kalori tüketimi daha yüksek olmasa bile vücutta yağ depolanmasına yol açar.

Çeşitliliği olmayan bir bağırsak, iştahı ve yağ yakımını bastırdığı kanıtlanmış daha az kısa zincirli yağ asidi de salabilir.


Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi? - 4

2. AÇLIK HORMONLARI ÜZERİNDE ETKİ

Sağlıksız bir bağırsak, ghrelin (açlık hormonu) seviyelerini yükseltebilir ve leptin (tokluk hormonu) seviyesini düşürebilir ve bu da bireyleri daha sık aç bırakabilir. Bu dengesizlik, özellikle şeker ve işlenmiş gıdalara yönelik sürekli isteklere neden olabilir; bu, öngörülemeyen yeme alışkanlıklarına sahip çoğu Hintli hastanın dile getirdiği bir şikayettir.


Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi? - 5

3. ANTİBİYOTİKLERİN ROLÜ

Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve hatta aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi bağırsak astarını tahrip edebilir ve yararlı bakterileri yok edebilir. Kendi kendine ilaç verme ve antibiyotiklerin sık kullanımı son derece yaygındır ve kronik sindirim dengesizliklerine yol açar.


Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi? - 6

4. STRES BAĞLANTISI

Stres, bağırsak mikrobiyotasını değiştirebilir ve iltihabı artırabilir. Sindirim sistemi ve beyin arasındaki bağırsak-beyin ekseni iki yönlü iletişimi, stresin sindirim ve iştah düzenlemesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ima eder.

KİLO YÖNETİMİ İÇİN BAĞIRSAK SAĞLIĞI NASIL DÜZELİR?

  • Sebzeler, meyveler ve tam tahıllı gıdalarla diyet lifini artırın.
  • İyi bakterileri geri kazandırmak için yoğurt, ayran, idli ve dosa gibi fermente gıdalar yiyin.
  • Antibiyotikleri aşırı kullanmayın.
  • Günlük egzersiz yapın ve yoga veya meditasyonla stresi yönetin.
  • Tıbbi gözetim altında probiyotik alın.
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