Bağırsak sağlığı kilo alımını etkiler mi?
Bağırsak sağlığının kilo yönetiminde etkili olduğu söyleniyor. Stres, antibiyotikler ve işlenmiş gıdalar gibi faktörlerden etkilenen dengesiz bir bağırsak mikrobiyomu, metabolizmayı ve hormon düzenlemesini bozarak kilo alımına ve isteklere yol açıyor. Uzmanlar, lif açısından zengin diyetler, fermente gıdalar, egzersiz ve stres yönetimi teknikleriyle bağırsak sağlığını iyileştirmeyi öneriyor.
Son birkaç yıldır, kilo alımı ve sürekli açlık gibi vücudun sağlık sorunlarının çoğunun mideden kaynaklanabileceği konusunda artan tıbbi görüşler var. Düzenli yemek veya ölçülü porsiyonlara rağmen açıklanamayan kilo kaybı veya alımı olan için çözüm, yedikleri yiyeceklerde değil, vücudun onu işleme ve sindirme biçiminde yatıyor olabilir.