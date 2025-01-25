Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi
Bağırsaklar, vücut fonksiyonlarının verimli bir şekilde çalışabilmesi için genel sağlık üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Daha önce yapılan araştırmalarda, Parkinson ve kolon kanseri gibi pek çok tehlikeli hastalığın, bağırsaklarla doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bilim insanları, bağırsak sağlığını iyileştirmek için 7 temel alışkanlığın edinilmesi gerektiğini belirtiyor.
DIŞKI DEĞİŞİKLİKLERİNİ TAKİP EDİN
Dışkı dokusunda ve sıklığında bazı değişiklikler normal olabilir ancak dışkıda kan, uzun süren ishal, gece uykusunu bölen bağırsak hareketleri ve kilo kaybı gibi belirtiler, daha ciddi rahatsızlıkların, örneğin çölyak hastalığı veya inflamatuvar bağırsak hastalığının belirtisi olabilir. Bu tür semptomlar varsa, bir doktora danışmak önemlidir.