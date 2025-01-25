Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi

HAREKET EDİN

Uzmanlara göre, ne kadar çok hareket ederseniz, bağırsak hareketleriniz o kadar düzenli olur. 2021'de yapılan bir araştırma, sadece 10 dakikalık bir hareketin bile şişkinliği hafifletmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Son çalışmalar, yürüyüş gibi hafif hareketlerin, yiyeceklerin ve gazın bağırsakta ilerlemesini sağlayan sinir reflekslerini tetikleyebileceğini gösteriyor. Yürüyüş aynı zamanda karın kaslarını çalıştırarak, bağırsak gazlarının dışarı atılmasına yardımcı olan bir iç basınç oluşturur.

Dr. Lisa Ganjhu, bu yılın başlarında SELF dergisine yaptığı açıklamada, "Hareket ettiğinizde, sindirim yolunuz da hareket eder. Bu, yiyeceklerin düzgün bir şekilde sindirilmesi için gereklidir'' açıklamasını yapmıştı.