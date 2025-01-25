Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi

Bağırsaklar, vücut fonksiyonlarının verimli bir şekilde çalışabilmesi için genel sağlık üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Daha önce yapılan araştırmalarda, Parkinson ve kolon kanseri gibi pek çok tehlikeli hastalığın, bağırsaklarla doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bilim insanları, bağırsak sağlığını iyileştirmek için 7 temel alışkanlığın edinilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi - 1

DIŞKI DEĞİŞİKLİKLERİNİ TAKİP EDİN

Dışkı dokusunda ve sıklığında bazı değişiklikler normal olabilir ancak dışkıda kan, uzun süren ishal, gece uykusunu bölen bağırsak hareketleri ve kilo kaybı gibi belirtiler, daha ciddi rahatsızlıkların, örneğin çölyak hastalığı veya inflamatuvar bağırsak hastalığının belirtisi olabilir. Bu tür semptomlar varsa, bir doktora danışmak önemlidir.

YAŞAM HABERLERİ

Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi - 2

DOĞRU BESLENME

Uzmanlar, bağırsak sağlığını korumanın ve geliştirmenin en önemli yolunun sağlıklı bir beslenme düzeni olduğunu vurguluyor. Dengeli, besin değeri yüksek ve minimum işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet, bağırsaktaki iyi bakteri florasının sağlıklı şekilde gelişmesini destekler.

Meyve, sebze, lif ve tam tahıllara odaklanan bir diyet öneren Dr. Harpreet Pall, ultra işlenmiş gıdaların ve kırmızı etin de sınırlı şekilde tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi - 3

HAREKET EDİN

Uzmanlara göre, ne kadar çok hareket ederseniz, bağırsak hareketleriniz o kadar düzenli olur. 2021'de yapılan bir araştırma, sadece 10 dakikalık bir hareketin bile şişkinliği hafifletmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Son çalışmalar, yürüyüş gibi hafif hareketlerin, yiyeceklerin ve gazın bağırsakta ilerlemesini sağlayan sinir reflekslerini tetikleyebileceğini gösteriyor. Yürüyüş aynı zamanda karın kaslarını çalıştırarak, bağırsak gazlarının dışarı atılmasına yardımcı olan bir iç basınç oluşturur.

Dr. Lisa Ganjhu, bu yılın başlarında SELF dergisine yaptığı açıklamada, "Hareket ettiğinizde, sindirim yolunuz da hareket eder. Bu, yiyeceklerin düzgün bir şekilde sindirilmesi için gereklidir'' açıklamasını yapmıştı.

Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi - 4

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Günlük sekiz bardak su içmek genellikle yeterli kabul edilse de, bazı uzmanlar her gün vücut ağırlığınızın yarısı kadar su tüketmenizi öneriyor.

Houston Methodist Hastanesi'nden gastroenterolog Dr. Rachel Schiesser, sıvı ihtiyacının kişiden kişiye değişebileceğini ancak yeterli su alımının bağırsak sağlığı için kritik olduğunu belirtiyor.

Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi - 5

TATLANDIRICILARI AZALTIN

Aspartam, sukraloz, sakarin ve benzeri yapay tatlandırıcılar bağırsak sağlığına zarar verebilir. Yapılan araştırmalar, bu tatlandırıcıların kilo alımına yol açabileceğini ve tüp bebek tedavisinde başarı şansını düşürebileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, tatlı ihtiyacınızı karşılamak için doğal tatlandırıcıları, örneğin bal veya akçaağaç şurubu gibi alternatifleri tercih etmenizi tavsiye ediyor.

Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi - 6

ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Aşırı alkol tüketimi, sindirim enzimlerinin üretimini engeller ve bu da yiyeceklerin sindirilmesini zorlaştırır. Alkol, bağırsak biyomunda dengesizlik yaratabilir ve gaz ile şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle alkol tüketimini sınırlamak önemlidir.

Bağırsak sağlığını iyileştiren 7 alışkanlık: Gastroenteroloji doktoru önerdi - 7

NSAID KULLANIMINI AZALTIN

İbuprofen ve naproksen gibi steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID), aşırı kullanıldığında mide ve bağırsak iltihaplanmasına yol açabilir. Columbia Üniversitesi'nden gastroenterolog Dr. Benjamin Lebwohl, "Bu ilaçlar ne kadar fazla kullanılırsa, bağırsaklarda olumsuz etkiler o kadar artar" diyerek uyarıyor.

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