Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil
Uzmanlar, güçlü bir bağışıklık sisteminin tek bir mucize besinden değil, dengeli bir beslenme ve sağlıklı yaşam tarzından geçtiğini vurguluyor.
Soğuk algınlığı ve grip mevsimi geldiğinde çoğumuzun ilk refleksi C vitamini takviyesine veya zencefil-limon karışımlarına yönelmek oluyor. Ancak bağışıklığı desteklemek, tek bir takviye veya yiyeceğe bağlı değil. Uzmanlara göre vücudun savunma sistemini güçlü tutmak, çeşitli besin öğelerinin dengeli şekilde alınmasına bağlı.