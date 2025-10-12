Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

5. KIRMIZI ET

Yağsız kırmızı etin “sağlıksız” olduğu yönündeki yaygın inanışın aksine, bu besin protein, B vitaminleri, demir ve çinko bakımından zengin.

Dr. Ruxton, “Demir eksikliği, yorgunluk ve bağışıklık zayıflığına neden olabilir” uyarısında bulunuyor.

Baklagiller, yumurta ve kuru meyveler de iyi bitkisel demir kaynakları. C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketildiğinde emilimi artıyor.



Prof. Davis, aşırı kilonun bağışıklık hücrelerinde iltihaplanmaya yol açarak enfeksiyon riskini artırabileceğini belirtiyor. Ancak çok düşük kilonun da benzer şekilde savunma sistemini zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.



Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert ise, “Hastalık dönemlerinde vücudun enerjiye ve besine ihtiyacı vardır. İştah azalsa bile, besleyici gıdalarla bağışıklığa destek vermek çok önemlidir” diyor.



Uzmanlara göre, bağışıklık sistemini güçlendirmek için mucizevi bir formül yok. Dengeli beslenme, yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli hareket, takviyelerden çok daha kalıcı bir koruma sağlıyor.