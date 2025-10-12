Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

Uzmanlar, güçlü bir bağışıklık sisteminin tek bir mucize besinden değil, dengeli bir beslenme ve sağlıklı yaşam tarzından geçtiğini vurguluyor.

Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

Soğuk algınlığı ve grip mevsimi geldiğinde çoğumuzun ilk refleksi C vitamini takviyesine veya zencefil-limon karışımlarına yönelmek oluyor. Ancak bağışıklığı desteklemek, tek bir takviye veya yiyeceğe bağlı değil. Uzmanlara göre vücudun savunma sistemini güçlü tutmak, çeşitli besin öğelerinin dengeli şekilde alınmasına bağlı.

Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

DailMail'de yer alan habere göre; Dr. Jenna Macciochi, bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70’inin bağırsaklarda yer aldığını hatırlatarak, “C, D ve A vitaminleri ile çinko, demir, magnezyum ve selenyum gibi mineraller bağışıklık fonksiyonu için hayati öneme sahiptir. Ancak hiçbir besin tek başına mucize yaratmaz; önemli olan denge ve çeşitliliktir” diyor.

Macciochi, stres, uyku eksikliği, hareketsizlik ve alkolün bağışıklığı zayıflatarak takviyelerin etkisini azaltabileceğini de ekliyor.

Uzmanlar, bu kış bağışıklığı destekleyecek en etkili beş besin maddesini ve doğru tüketim biçimlerini şöyle sıralıyor:

Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

1. PORTAKAL SUYU

C vitamini, hastalıklardan koruma konusunda etkili bir destek olarak bilinse de Dr. Macciochi’ye göre sağlıklı bireylerde soğuk algınlığını önlemiyor, ancak hastalık başladıktan sonra iyileşme süresini kısaltabiliyor.

Diyetisyen Dr. Carrie Ruxton, günde bir bardak yüzde 100 portakal suyunun günlük C vitamini ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, hastalık dönemlerinde 500–1.000 mg arası C vitamini takviyesi almak semptomların süresini azaltabilir.

Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

2. YOĞURT

A ve D vitaminleri, bağışıklık hücrelerinin gelişimi ve işlevinde kritik rol oynuyor. Imperial College London’dan Prof. Daniel Davis, A vitamininin solunum yollarındaki mukus üretimini destekleyerek mikropların vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Dr. Macciochi ise yoğurt, kefir ve kimchi gibi fermente gıdaların bağırsak mikrobiyomunu güçlendirerek enfeksiyon riskini azalttığını vurguluyor.

Stanford Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre, fermente gıdalarla beslenen kişilerde iltihap seviyesi azalıyor ve bağışıklık hücreleri daha dengeli çalışıyor.

Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

3. YAĞLI BALIKLAR

Kış aylarında güneş ışığı yetersizliği nedeniyle D vitamini eksikliği sık görülüyor. Dr. Ruxton, “D vitamini, bağışıklık sisteminin piyadeleri olan T hücrelerini aktive eder ve enfeksiyonlarla savaşan antibakteriyel proteinleri uyarır” diyor.
Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar D vitamini açısından en zengin kaynaklar arasında yer alıyor.

Dr. Macciochi, “Yıl boyunca D vitamini seviyesini korumak, enfeksiyonlara karşı dirençte ölçülebilir fark yaratır” diye ekliyor.

Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

4. İSTİRİDYE

İstiridye, çinko açısından en güçlü doğal kaynaklardan biri. Bu mineral, bağışıklık hücrelerinin üretimini destekleyerek enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor.

Dr. Ruxton, “Soğuk algınlığı belirtilerini önlemek için kısa süreli çinko takviyesi alınabilir” tavsiyesinde bulunuyor.
100 gram çiğ istiridye, yaklaşık 16,6 mg çinko içeriyor; bu miktar günlük ihtiyacın büyük bölümünü karşılıyor.

Bağışıklığı güçlendiren 5 besin: Sadece C vitaminiyle sınırlı değil

5. KIRMIZI ET

Yağsız kırmızı etin “sağlıksız” olduğu yönündeki yaygın inanışın aksine, bu besin protein, B vitaminleri, demir ve çinko bakımından zengin.
Dr. Ruxton, “Demir eksikliği, yorgunluk ve bağışıklık zayıflığına neden olabilir” uyarısında bulunuyor.

Baklagiller, yumurta ve kuru meyveler de iyi bitkisel demir kaynakları. C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketildiğinde emilimi artıyor.

Prof. Davis, aşırı kilonun bağışıklık hücrelerinde iltihaplanmaya yol açarak enfeksiyon riskini artırabileceğini belirtiyor. Ancak çok düşük kilonun da benzer şekilde savunma sistemini zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.

Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert ise, “Hastalık dönemlerinde vücudun enerjiye ve besine ihtiyacı vardır. İştah azalsa bile, besleyici gıdalarla bağışıklığa destek vermek çok önemlidir” diyor.

Uzmanlara göre, bağışıklık sistemini güçlendirmek için mucizevi bir formül yok. Dengeli beslenme, yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli hareket, takviyelerden çok daha kalıcı bir koruma sağlıyor.

