Bağışıklığınızı güçlendiren mutfak alışkanlıkları: Bu yöntemlere dikkat!

Çiğ gıdaları yıkama şeklimiz, pişirme yöntemlerimiz, saklama şeklimiz olsun, yaptığımız her seçim genel sağlığımızı destekler veya engeller. Bu nedenle hücrelerinize ve bağışıklığınıza zarar verebilecek alışkanlıkların ve sizin ve sevdiklerinizin genel sağlığınızı destekleyen optimum beslenmeyi nasıl sağlayabileceğinizin farkında olmanız önemlidir.

DOĞRU PİŞİRME YAĞLARI

Tükettiğimiz yiyeceklerin besin değeri, kullanılan yemeklik yağın türünden önemli ölçüde etkilenir. Örneğin, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin avokado ve zeytinyağı, bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına ve iltihabın azalmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, bu yağların dumanlanma noktasının (yağın duman çıkarmaya başladığı sıcaklık) üzerine ısıtılması besin değerlerini yok eder ve tehlikeli serbest radikaller üretir. Bu nedenle, düşük ısıda pişirme için sızma zeytinyağı, yüksek ısıda pişirme için ise sade yağ veya hindistancevizi yağı gibi daha yüksek dumanlanma noktasına sahip yağlar kullanın.

DOĞRU SICAKLIKTA PİŞİRME

Yiyecekleri orta sıcaklıkta pişirmek, hücresel korumayı artıran ısıya duyarlı vitamin ve antioksidanları korur. Buharda pişirme, haşlama ve hafifçe soteleme gibi daha hassas pişirme yöntemleri, kızartma veya ızgara gibi yüksek ısı gerektiren yöntemlere kıyasla yiyeceklerdeki besinleri daha iyi korur. Bu nedenle, besin değerlerinin korunması için yiyecekleri çok yüksek olmayan bir sıcaklıkta pişirmeniz önerilir.

TAZE MEVSİMLİK ÜRÜNLERE ÖNCELİK

Soğuk depoda saklanan çiğ gıdaların aksine, taze hasat edilmiş meyve ve sebzeler, hücreleri oksidatif stresten koruyan ve bağışıklık sistemi fonksiyonunu destekleyen yüksek düzeyde antioksidan, vitamin ve fitobesin içerir. Yerel ve taze ürünler, depolanmış veya uzun mesafelerden gelmiş ürünlere kıyasla daha fazla besin değerini korur. Bu nedenle, mümkün olduğunca taze ve yerel ürünler kullanmanız önerilir.

UYGUN SAKLAMA

Doğru gıda saklama yöntemleri, gıdanın besin değerini korur ve zararlı mikropların üremesini engeller. Ayrıca, doğru saklama, ışık, hava ve neme maruz kalmanın neden olduğu besin bozulmasını da önler. İyi bir yöntem, vitamin içeriğini korumak için yapraklı yeşil sebzeleri ve otları buzdolabında, antioksidan seviyelerini korumak için ise bazı meyve ve sebzeleri oda sıcaklığında saklamaktır.


GIDAYA UYGUN PİŞİRME KAPLARI

Yemek pişirmek için kullanılan malzemeler sağlığa faydalı olabileceği gibi zararlı da olabilir. Örneğin, yapışmaz pişirme kapları çoğu evde kullanılır, ancak kaplamaları hasar görürse, sağlığa zararlı reaktif metalleri yiyeceğe salabilirler. Paslanmaz çelik, dökme demir veya seramik malzemelerden üretilen pişirme kapları ise, yiyeceğin eşit şekilde pişmesini sağlarken, yiyeceğin kalitesini etkileyebilecek hiçbir kimyasal madde yaymaz.

TUZ, ŞEKER VE KORUYUCU ALIMINI SINIRLAYIN

Aşırı tuz, ilave şekerler ve yapay koruyucular iltihaplanmayı tetikleyebilir ve hücresel onarım mekanizmalarını zorlayabilir. Yüksek sodyum alımı bağışıklık hücresi fonksiyonunu etkilerken, aşırı şeker bağışıklık sistemini saatlerce baskılayabilir. Ayrıca, koruyucular bağışıklık sağlığı için gerekli olan faydalı bağırsak bakterilerini etkileyebilir. Bu nedenle, yemeğinize antioksidanlar ve iltihap önleyici bileşikler katan otlar ve baharatlar gibi tam malzemeleri ve doğal lezzet arttırıcıları tercih etmeniz önerilir.

Bu mutfak uygulamalarını takip etmek, hücreleri koruyan ve bağışıklığı güçlendiren temel vitaminleri korur. Sağlıklı yağlarda, uygun sıcaklıkta yemek pişirmek veya işlenmiş gıdaları azaltmak olsun, hepsi vücudun kendini daha iyi iyileştirmesine ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Önleyici bakım planı hakkında kapsamlı beslenme danışmanlığı için, yalnızca sorularınızı ve endişelerinizi yanıtlamakla kalmayacak, aynı zamanda sağlıklı yiyecek seçimleri ve yeme alışkanlıkları konusunda da size rehberlik edecek deneyimli bir diyetisyene danışın.

