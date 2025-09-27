Bağışıklığınızı güçlendiren mutfak alışkanlıkları: Bu yöntemlere dikkat!

GIDAYA UYGUN PİŞİRME KAPLARI

Yemek pişirmek için kullanılan malzemeler sağlığa faydalı olabileceği gibi zararlı da olabilir. Örneğin, yapışmaz pişirme kapları çoğu evde kullanılır, ancak kaplamaları hasar görürse, sağlığa zararlı reaktif metalleri yiyeceğe salabilirler. Paslanmaz çelik, dökme demir veya seramik malzemelerden üretilen pişirme kapları ise, yiyeceğin eşit şekilde pişmesini sağlarken, yiyeceğin kalitesini etkileyebilecek hiçbir kimyasal madde yaymaz.



TUZ, ŞEKER VE KORUYUCU ALIMINI SINIRLAYIN



Aşırı tuz, ilave şekerler ve yapay koruyucular iltihaplanmayı tetikleyebilir ve hücresel onarım mekanizmalarını zorlayabilir. Yüksek sodyum alımı bağışıklık hücresi fonksiyonunu etkilerken, aşırı şeker bağışıklık sistemini saatlerce baskılayabilir. Ayrıca, koruyucular bağışıklık sağlığı için gerekli olan faydalı bağırsak bakterilerini etkileyebilir. Bu nedenle, yemeğinize antioksidanlar ve iltihap önleyici bileşikler katan otlar ve baharatlar gibi tam malzemeleri ve doğal lezzet arttırıcıları tercih etmeniz önerilir.



