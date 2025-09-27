Bağışıklığınızı güçlendiren mutfak alışkanlıkları: Bu yöntemlere dikkat!
Çiğ gıdaları yıkama şeklimiz, pişirme yöntemlerimiz, saklama şeklimiz olsun, yaptığımız her seçim genel sağlığımızı destekler veya engeller. Bu nedenle hücrelerinize ve bağışıklığınıza zarar verebilecek alışkanlıkların ve sizin ve sevdiklerinizin genel sağlığınızı destekleyen optimum beslenmeyi nasıl sağlayabileceğinizin farkında olmanız önemlidir.
DOĞRU PİŞİRME YAĞLARI
Tükettiğimiz yiyeceklerin besin değeri, kullanılan yemeklik yağın türünden önemli ölçüde etkilenir. Örneğin, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin avokado ve zeytinyağı, bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına ve iltihabın azalmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, bu yağların dumanlanma noktasının (yağın duman çıkarmaya başladığı sıcaklık) üzerine ısıtılması besin değerlerini yok eder ve tehlikeli serbest radikaller üretir. Bu nedenle, düşük ısıda pişirme için sızma zeytinyağı, yüksek ısıda pişirme için ise sade yağ veya hindistancevizi yağı gibi daha yüksek dumanlanma noktasına sahip yağlar kullanın.