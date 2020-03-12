Bağışıklık sistemini güçlendiren 50 sağlıklı besin önerisi

Uzmanlara göre uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı düzenli ve dengeli beslenmek. Sağlıklı yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan bazı besinler var ki, onları mutlaka sık sık tüketmemiz gerekiyor. İşte hastalıklara, yaşlanmaya ve yorgunluğa karşı sizi gün boyu koruyacak 50 besin ve onların yararlı etkileri.... (Cengizhan KOCAHAN - cengizhan.kocahan@ntv.com.tr)

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Ançuvez: Protein deposudur. Omega-3 açısından da çok zengin

Brokoli: Vücudu toksinlerden korur. Kansere karşı çok etkili

Yabanmersini: Gözleri koruyor. Yüksek kan şekerini de düşürür.

Avakado: Kalp dostu

Ahududu: Kalp dostu, obezite düşmanı

Badem: Kollestrol düşmanı, cilt dostu

Bal Kabağı: Hücreleri geliştirir.

Buğday: E ve B vitamini açısından çok zengin.

Ceviz: Kalp sağlığı açısından vazgeçilmez.

Chia Çekirdeği: Kalsiyum deposu

Domates: Cildinizin en büyük dostlarından biri. Kansere karşı koyan enzimleri güçlendirip, hücrelerdeki DNA’yı da korumaya yardım eder.

Greyfurt: Kansere karşı koruyucu. Sindirimi dengelerken cildi de güzelleştirir

Hindistan cevizi: Yağ yakıcı özelliği ile diyet yapanların en büyük yardımcısı. Üstelik bunu yaparken kalbi de koruyor.

Ispanak: Folik asit deposu. A vitamini, demir, selenyum ve çinko açısından da çok zengin

Kara Lahana: Cilt, göz ve dişlerin en önemli güçlendiricisi

Karnıbahar: Kansere karşı vücudu güçlendiriyor

Kavılca Buğdayı: Düşük kalorili eşsiz buğday çeşidi.

Kefir: Bağışıklık sisteminin en önemli dostu.

Kenevir Tohumu: Yağ asitleri , E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko ve fosfat deposu

Keten Tohumu: B vitamini, potasyum ve demir açısından çok zengin

Kinoa: Amino asitler açısından çok zengin

Kırmızı Çay: Kalsiyum ve demir deposu

Kivi: Yapısındaki antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor

Lahana: Kanser riskini azaltırken, vücuttaki toksinleri temizler. Kemik erimesine karşı da çok güçlü.

Mandalina: Diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu kalkan

Mantar: Çok güçlü bir antioksidan

Mercimek: Kalp hastalıklarına karşı koruyucu. Üstelik protein açısından da zengin

Muz: Yapısındaki potasyum sayesinde kalp dostu. Üstelik obeziteye karşı da koruyucu

Nar : Bilinenin aksine C vitamini açısından en zengin meyve.Üstelik potasyum açısından da çok zengin

Patlıcan: Kalbi güçlendirir

Pazı: Magnezyum ve potasyum açısından çok zengin

Portakal: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir

Rezene: Antiokidanların en güçlülerinden biri.

Sardalya: Beynin gelişimini güçlendirir

Sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendirir., Tansiyonu düzenler, kalbi korur. En etkili antiviral besindir.

Soğan: C vitamini açısından çok zengin. B6, ve potasyum kaynağı.

Somon: Cilt kanserine karşı koruyucu. Üstelik omega deposu.

Şarap: Kroner kalp hastalığı riskini azaltıyor

Şeker Pancarı: Tansiyonu ve kollestrolü dengeler

Tam Buğdaylı Ekmek: Sindirim sisteminin sağlığını korur. Üstelik kolon kanseri riskini azaltıyor

Tarçın: Beyin hücreleri üstünde çok etkili.

Tatlı Patates: A ve B vitaminleri açısından çok zengin. Yapısındaki yararlı lifler ve potasyum açısından da yabana atılmamalı.

Tavuk: Protein ve B vitamini deposu

Turna Balığı: Beynin gelişimini destekler, Kalp ve damar dostu.

Yoğurt: Bağışıklığı destekler, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar.

Yulaf: Bağışıklığı güçlendirir.

Yumurta: Sinir sisteminin sağlığı üstünde çok etkili. Hücre yapısını düzenler.

Zerdeçal: Antivirallerin en güçlüsü. Alzeimera karşı da çok etkili

Zencefil: Sindirime yardımcı olur toksinleri atar

Zeytinyağı: Kalp dostu, enfeksiyon düşmanrı