Bağışıklık sistemini güçlendiren 50 sağlıklı besin önerisi
Uzmanlara göre uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı düzenli ve dengeli beslenmek. Sağlıklı yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan bazı besinler var ki, onları mutlaka sık sık tüketmemiz gerekiyor. İşte hastalıklara, yaşlanmaya ve yorgunluğa karşı sizi gün boyu koruyacak 50 besin ve onların yararlı etkileri.... (Cengizhan KOCAHAN - cengizhan.kocahan@ntv.com.tr)
Ançuvez: Protein deposudur. Omega-3 açısından da çok zengin
Brokoli: Vücudu toksinlerden korur. Kansere karşı çok etkili
Yabanmersini: Gözleri koruyor. Yüksek kan şekerini de düşürür.
Ahududu: Kalp dostu, obezite düşmanı
Badem: Kollestrol düşmanı, cilt dostu
Bal Kabağı: Hücreleri geliştirir.
Buğday: E ve B vitamini açısından çok zengin.
Ceviz: Kalp sağlığı açısından vazgeçilmez.
Chia Çekirdeği: Kalsiyum deposu
Domates: Cildinizin en büyük dostlarından biri. Kansere karşı koyan enzimleri güçlendirip, hücrelerdeki DNA’yı da korumaya yardım eder.
Greyfurt: Kansere karşı koruyucu. Sindirimi dengelerken cildi de güzelleştirir
Hindistan cevizi: Yağ yakıcı özelliği ile diyet yapanların en büyük yardımcısı. Üstelik bunu yaparken kalbi de koruyor.
Ispanak: Folik asit deposu. A vitamini, demir, selenyum ve çinko açısından da çok zengin
Kara Lahana: Cilt, göz ve dişlerin en önemli güçlendiricisi
Karnıbahar: Kansere karşı vücudu güçlendiriyor
Kavılca Buğdayı: Düşük kalorili eşsiz buğday çeşidi.
Kefir: Bağışıklık sisteminin en önemli dostu.
Kenevir Tohumu: Yağ asitleri , E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko ve fosfat deposu
Keten Tohumu: B vitamini, potasyum ve demir açısından çok zengin
Kinoa: Amino asitler açısından çok zengin
Kırmızı Çay: Kalsiyum ve demir deposu
Kivi: Yapısındaki antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor
Lahana: Kanser riskini azaltırken, vücuttaki toksinleri temizler. Kemik erimesine karşı da çok güçlü.
Mandalina: Diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu kalkan
Mantar: Çok güçlü bir antioksidan
Mercimek: Kalp hastalıklarına karşı koruyucu. Üstelik protein açısından da zengin
Muz: Yapısındaki potasyum sayesinde kalp dostu. Üstelik obeziteye karşı da koruyucu
Nar : Bilinenin aksine C vitamini açısından en zengin meyve.Üstelik potasyum açısından da çok zengin
Patlıcan: Kalbi güçlendirir
Pazı: Magnezyum ve potasyum açısından çok zengin
Portakal: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir
Rezene: Antiokidanların en güçlülerinden biri.
Sardalya: Beynin gelişimini güçlendirir
Sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendirir., Tansiyonu düzenler, kalbi korur. En etkili antiviral besindir.
Soğan: C vitamini açısından çok zengin. B6, ve potasyum kaynağı.
Somon: Cilt kanserine karşı koruyucu. Üstelik omega deposu.
Şarap: Kroner kalp hastalığı riskini azaltıyor
Şeker Pancarı: Tansiyonu ve kollestrolü dengeler
Tam Buğdaylı Ekmek: Sindirim sisteminin sağlığını korur. Üstelik kolon kanseri riskini azaltıyor
Tarçın: Beyin hücreleri üstünde çok etkili.
Tatlı Patates: A ve B vitaminleri açısından çok zengin. Yapısındaki yararlı lifler ve potasyum açısından da yabana atılmamalı.
Tavuk: Protein ve B vitamini deposu
Turna Balığı: Beynin gelişimini destekler, Kalp ve damar dostu.
Yoğurt: Bağışıklığı destekler, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar.
Yulaf: Bağışıklığı güçlendirir.
Yumurta: Sinir sisteminin sağlığı üstünde çok etkili. Hücre yapısını düzenler.
Zerdeçal: Antivirallerin en güçlüsü. Alzeimera karşı da çok etkili
Zencefil: Sindirime yardımcı olur toksinleri atar
Zeytinyağı: Kalp dostu, enfeksiyon düşmanrı