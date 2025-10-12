Bağlanmanın yeni yolu: Dijital dünyada insan ilişkileri

BAĞLANMA İHTİYACI VE DİJİTAL ZEMİN

İnsan, en temelinde başkalarıyla bağ kurmak ister. Fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal ihtiyaçlarını da karşılamak ister: Sevgi, güven, bağlılık, ilgi, saygı… Ve artık bu süreç, yüz yüze olmakla sınırlı değil; dijital dünya da insanlara bağ kurmak için yeni yollar sunuyor. Sosyal medya ve çevrimiçi platformlar, ilişkileri başlatmak ve sürdürmek için güvenli bir alan yaratabiliyor. Bu durum kafalarımızda bir soruyu daha ortaya çıkarıyor: İlişkiler bu güvenli alanda ne kadar sürdürülebilir?