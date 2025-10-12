Bağlanmanın yeni yolu: Dijital dünyada insan ilişkileri
Günümüz dünyasında tanışmaların, sohbetlerin ve hatta aşkların ilk adımı çoğunlukla çevrimiçi dünyada atılıyor. Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve dating platformları hayatımızı, düşünce tarzımızı, aksiyon alışlarımızı hızla değiştiriyor. Peki, bu değişimler ve yeni bağ kurma biçimleri psikolojimizi nasıl etkiliyor? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
BAĞLANMA İHTİYACI VE DİJİTAL ZEMİN
İnsan, en temelinde başkalarıyla bağ kurmak ister. Fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal ihtiyaçlarını da karşılamak ister: Sevgi, güven, bağlılık, ilgi, saygı… Ve artık bu süreç, yüz yüze olmakla sınırlı değil; dijital dünya da insanlara bağ kurmak için yeni yollar sunuyor. Sosyal medya ve çevrimiçi platformlar, ilişkileri başlatmak ve sürdürmek için güvenli bir alan yaratabiliyor. Bu durum kafalarımızda bir soruyu daha ortaya çıkarıyor: İlişkiler bu güvenli alanda ne kadar sürdürülebilir?