Bak Postacı Geliyor'a geri sayım: Ahmet Mekin ile torunu Mekin Sezer aynı filmde

Filmde “Kokucu Davut” karakterine hayat veren usta oyuncu Ahmet Mekin, torunuyla birlikte rol almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Filmin devamı da olur inşallah diyelim. Yönetmen Yüksel Aksu, müthiş sevdiğim bir arkadaş. Daha önce ben tanışmamıştım ama bu film vesileyle tanıştım. Gerçekten mükemmel biri" şeklinde konuştu.

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer de mutluluğunu "Ben aslında dedemi asiste etmek için o filme Muğla'ya gittim. Buket Hanım ve Yüksel Hoca, 'sizi beraber çekeyim' dedi. Beni hemen saç, makyaj, kostüme aldılar ve bizim için de çok güzel bir anı oldu" diye ifade etti.