Bakan Ersoy ile Görkem Sevindik bir arada. Tehditlere karşı ortak duruş

Dünya gündeminde de konuşulan olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi. Buluşma, yalnızca bir nezaket görüşmesi değil; aynı zamanda uluslararası kamuoyuna verilen net bir duruşun da ifadesi oldu.

Bakan Ersoy, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede tehdit diline karşı insanlık değerlerini savunan her sesi önemsediklerini vurguladı.

Görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığı ifade edildi.