Bakan Ersoy ile Görkem Sevindik bir arada. Tehditlere karşı ortak duruş
11.04.2026 14:51
NTV - Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in hedef aldığı Eşref Rüya'nın yıldızı Görkem Sevindik ile İstanbul'da bir araya geldi.
"Eşref Rüya" adlı dizide canlandırdığı “Kadir” karakteriyle gündemde olan oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına tepki göstermişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sevindik, “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk… Lütfen susmayın. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara” ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİLLİ BAKAN BEN GVIR, SEVİNDİK'İ HEDEF ALMIŞTI
Sevindik'in bu paylaşımı İsrail'de yankı buldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de ünlü oyuncuyu hedef alan bir video paylaşmıştı. Ben-Gvir, paylaşımında "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" şeklinde konuşmuştu.
"TEHDİTKAR DİL ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Dünya gündeminde de konuşulan olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi. Buluşma, yalnızca bir nezaket görüşmesi değil; aynı zamanda uluslararası kamuoyuna verilen net bir duruşun da ifadesi oldu.
Bakan Ersoy, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede tehdit diline karşı insanlık değerlerini savunan her sesi önemsediklerini vurguladı.
Görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığı ifade edildi.
Bakan Ersoy, hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın bir tercih değil sorumluluk olduğunu belirterek masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın meşruiyetinin olamayacağını dile getirdi.
“GÖRKEM SEVİNDİK'İN YANINDAYIZ!”
Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu duruşun, dünyanın ortak vicdanının bir yansıması olduğuna dikkat çeken Ersoy, sanatın sadece estetik değil aynı zamanda güçlü bir toplumsal sorumluluk alanı olduğunun altı çizdi. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmenin insanlık görevi olduğunu kaydeden Ersoy, şunları söyledi:
"Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
AKM’de gerçekleşen görüşme, kültür sanat dünyasının evrensel değerler karşısında nasıl bir rol üstlendiği bir kez daha gözler önüne serildi.