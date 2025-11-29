Bakımevine yerleşen Zihni Göktay kararının nedenini açıkladı

Zihni Göktay, sözlerine "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim" diye devam etti.

Evine dönerse kendisiyle ilgilenecek ve ilaç takibini yapacak bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu belirten ünlü isim, sağlık sorunlarından da bahsetti.