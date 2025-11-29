Bakımevine yerleşen Zihni Göktay kararının nedenini açıkladı

29.11.2025 18:10

NTV - Haber Merkezi

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın bakımevine yerleştiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, kararının perde arkasını anlattı.

Usta tiyatrocu Zihni Göktay bakımevine yerleşti. 79 yaşındaki ünlü ismin bakımevinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Seneler içinde birçok projede rol alan Göktay, niçin bu kararını aldığını açıkladı.

Hürriyet'e konuşan ünlü oyuncu, Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girdiğini, kızı Zeynep ile birlikte karar aldıktan sonra geçici olarak bakımevine yerleştiğini ifade etti.

Zihni Göktay, sözlerine "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim" diye devam etti.

 

Evine dönerse kendisiyle ilgilenecek ve ilaç takibini yapacak bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu belirten ünlü isim, sağlık sorunlarından da bahsetti.

Sekiz ay önce evinde düştüğünü ve kolunda sıkıntı olduğunu ifade eden Zihni Göktay, gözünde de sarı nokta zafiyeti olduğunu söyledi.

Tiyatrodan kopmayan ünlü isim, halen "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" adlı oyun ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı oyunla sahnelere çıkıyor.