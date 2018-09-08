Balayını ertelediler (Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi)
ntv.com.tr
Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat ile iş insanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi. Mert Fırat'ın ortağı olduğu DasDas Sahne'de yaşanan teknik sorunlar Fırat çiftinin balayını ertelemesine neden oldu.
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Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, İzmir'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.
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Habertürk'ün haberine göre, Mert Fırat, balayı için rol aldığı dizinin yönetmeninden izin almıştı. Ne var ki Fırat'ın ortağı olduğu DasDas Sahne'de yaşanan teknik sorunlar Fırat çiftinin balayını ertelemelerine neden oldu. Teknik sorunlar, DasDas Sahne'nin başka bir yere taşınmasını zorunlu kıldı. Sahnenin yeni sezona yetişmesi için İstanbul'da kalmak zorunda kalacak olan Mert Fırat, balayını ekimde yapacak.
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Mert Fırat ile İdil Fırat, ekimde 4 günlüğüne Amerika'ya gidecek. Mert Fırat'ın devam eden çekimlerinden dolayı balayı kısa olacak.
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Çeşme Alaçatı’da düzenlenen düğünden ilk görüntüler dün sosyal medyada paylaşıldı.
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Gece boyu misafirleriyle birlikte doyasıya eğlenen Mert Fırat’ın Hugo Boss marka damatlığı ile İdil Fırat’ın Tuvanam 46 tasarımı gelinliği davetlilerin büyük beğenisini topladı.
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GELİNİN BABASI DÜĞÜNE KATILMADI
Evlilik kararının hızlı alındığını düşünen İdil Fırat’ın babası iş insanı Önder Fırat’ın düğüne katılmadığı açıklandı.
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Çiftin aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Mert Fırat’ın Ufak Tefek Cinayetler’den rol arkadaşları Gökçe Bahadır ve Ferit Aktuğ ile dizinin yönetmeni Ali Bilgin, Defne Kayalar, Gupse Özay, Belçim Bilgin, Melisa Sözen, Özge Fışkın, Didem Balçın, Özge Özder, Harun Tekin, Koray Candemir ve Gülhan Tekin gibi ünlü isimlerin de katıldığı gecede damadın şahitliğini Muzaffer Yıldırım ve Gülengül Arlıel, gelinin şahitliğini ise Merve Şen ve Cahit İdil üstlendi.
(Melisa Sözen - Harun Tekin)
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İstanbul 12 Orkestrası’nın misafirlere keyifli anlar yaşattığı düğünde Koray Candemir ve Gökçe Bahadır da sahneye çıkarak Fırat çiftine sürpriz yaptı.
DJ Taner Öztürk de düğün sonrası yapılan partide tempoyu yukarılara taşıdı.