Balayını ertelediler (Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi)

Habertürk'ün haberine göre, Mert Fırat, balayı için rol aldığı dizinin yönetmeninden izin almıştı. Ne var ki Fırat'ın ortağı olduğu DasDas Sahne'de yaşanan teknik sorunlar Fırat çiftinin balayını ertelemelerine neden oldu. Teknik sorunlar, DasDas Sahne'nin başka bir yere taşınmasını zorunlu kıldı. Sahnenin yeni sezona yetişmesi için İstanbul'da kalmak zorunda kalacak olan Mert Fırat, balayını ekimde yapacak.