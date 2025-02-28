Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı?

Balgam, vücudun kendiliğinden ürettiği bir salgı olduğu için oruç kuralları bakımından su veya gıda kabul edilmez. Bu nedenle balgam yutmak, dışarıdan bir şey yemek ya da içmek gibi değerlendirilmez.

Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı? - 1

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

 İslam âlimlerinin çoğu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşü, bu durumun orucu bozmadığı yönündedir. Balgam, teneffüs yollarında oluşan atık bir maddedir ve genellikle hastalık veya toz gibi etkenleri atmak için vücut tarafından üretilir. Bu nedenle, oruçluyken boğaza gelen balgamın yutulması orucu geçersiz kılmaz. Ancak sağlık açısından balgamı dışarı atmak tavsiye edilir. Oruç esnasında bu durum endişe oluşturmasın diye, balgamı mümkünse tükürerek atmak daha iyidir. Fakat istemeden veya farkında olmadan yutulan balgam, orucun sıhhatine zarar vermez.

ORUÇLUYKEN BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


Oruçlu bir kimsenin, boğaza gelen balgamı yutmasının orucu bozduğu yönünde bir hüküm bulunmaz. Diyanet’in açıklamalarına göre, dışarıdan gıda almaya benzer bir eylem söz konusu olmadığı için balgam yutmak, oruca zarar vermez. Balgam, besleyici ya da enerji sağlayıcı bir madde değildir; vücut içinden çıkar ve dışarıdan alınıp mideye indirilen bir gıda gibi kabul edilmez. İslam âlimleri, bu konuda “Balgam tükürük hükmündedir” diyerek orucun bozulmadığına vurgu yapar. Yine de balgamı tükürmek temizlik ve sağlık açısından daha doğrudur. Buna rağmen, bilmeden veya engel olamadan balgam yutulması halinde oruç geçerliliğini korur.

ORUÇ TUTARKEN BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


Orucun bozulması, bilerek ve isteyerek dışarıdan yiyecek veya içecek almakla gerçekleşir. Balgam ise vücudun genzinde üretilen bir salgı olduğu için dış gıda sayılmaz. Dolayısıyla oruç tutarken boğaza gelen balgamın yutulması, bu açıdan sakıncalı kabul edilmez. Diyanet’in bilgilendirmeleri de bu yöndedir ve balgam yutmanın oruca bir zarar vermediği ifade edilir. Ancak ağza kadar gelen balgam hijyenik olmadığından dışarı atmak daha faydalıdır. Bu yaklaşım, hem sağlık hem de temizlik gerekliliği sebebiyle önerilir. Fakat balgam yutulduğunda, oruç bozulduğunu düşünerek kaygı duymaya gerek yoktur; oruç aynı şekilde devam eder.

BALGAM YUTMAKLA ORUÇ BOZULUR MU?


Balgam yutmakla oruç bozulmaz. İslam fıkhında orucun bozulması, kasıtlı şekilde dışarıdan besin veya sıvı alımına bağlıdır. Balgam ise insan bedeninin içinde üretilen bir salgı olduğu için tüketilen gıda veya içecek kategorisine girmez. Çoğunluk âlimlere göre, ağızda oluşan tükürüğün yutulması orucu bozmadığı gibi, genizdeki balgamın yutulması da bozulmaya yol açmaz. Tıbbi yönden balgamla birlikte mikroplar atıldığından, onu tükürerek uzaklaştırmak hem sağlık hem de temizlik açısından daha uygundur. İstem dışı veya bilerek balgam yutmak, geleneksel fetvalara göre orucun geçerliliğini etkilemez ve o günkü orucu kaza etmek gerekmez.

YAŞAM HABERLERİ

Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı? - 2

BALGAM YUTUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Balgam yutulunca oruç bozulmaz, çünkü balgam vücudun dışarı atmaya çalıştığı bir sıvıdır ve içsel bir salgı olarak kabul edilir. Dışarıdan alınan besinlerle eşdeğer bir işlem olmadığı için oruç üzerinde etki yapmaz. İslam bilginlerine göre orucun temel bozulma sebebi, dış bir kaynaktan gıda veya sıvı alarak onu bilerek mideye ulaştırmaktır. Balgam, boğazda birikmiş olsa bile, bedene dışarıdan gelmediğinden bu kapsamın dışında tutulur. Yine de tıbbi açıdan balgamın tükürülerek atılması önerilir. Bu, oruç ibadetinin manevi boyutuna zarar vermese de sağlık ve hijyen bakımından daha uygun görülür.

AĞIZA GELEN BALGAMI TÜKÜRME ŞANSI VARKEN YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


Hanefi mezhebine göre ağzına kadar gelmiş balgam yutulsa bile oruç bozulmaz. Burada önemli olan nokta, balgamın dışarıdan alınmış bir şey olmaması ve zaten vücut içinde üretilmesidir. Bu nedenle yutulması, yemek içmek gibi kabul edilmez. Şafii mezhebinde ise ağıza ulaşmış balgam bilerek yutulursa oruç bozulduğu şeklinde yorum bulunur. Orucun bozulması halinde yalnızca bir günlük kaza gerekir, kefaret gerekmez. Ülkemizde Diyanet’in benimsediği Hanefi görüşü yaygın olduğundan, ağza gelen balgamı yutmak orucu geçersiz kılmaz. Buna rağmen, temizlik ve sağlık açısından balgamı tükürmek en uygun yaklaşım sayılır.

DİYANET'E GÖRE BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


Diyanet İşleri Başkanlığı, balgam yutmanın orucu bozmadığı yönünde görüş bildirir. Balgam, tükürük gibi vücudun kendi salgısı olduğundan, dışarıdan gıda alımı veya içecek tüketimi kapsamında değerlendirilmez. Diyanet’in resmi açıklamalarında, ağız yoluyla dışarıdan bir şey almadıkça orucun bozulmadığı ifade edilir. Bu yaklaşım, birçok İslam alimi tarafından da desteklenir. Sağlık yönünden doktorlar, balgamın mikroplu bir madde olduğunu belirtir ve mümkün olduğunda tükürülmesi gerektiğini söyler. Yine de bu, orucun bozulmasıyla ilgili değil, hijyenle alakalı bir tavsiyedir. Balgamın istemeden veya bilerek yutulması, Diyanet’e göre orucun sıhhatini etkilemez.

ŞAFİİ MEZHEBİNDE BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


Şafii mezhebinde, boğazdan yukarı çıkarak ağza kadar gelen balgam bilerek ve isteyerek yutulursa oruç bozulur. Çünkü burada balgamın artık boğaz sınırını aşıp ağız boşluğuna ulaşması, sanki dışarı çıkmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle, Şafii âlimlerinin bir kısmı balgamın yeniden yutulmasını yemek içmekle benzer görür. Ancak bu görüş, balgam henüz boğazdayken yutulursa veya istemeden yutulursa geçerli değildir. Bu durumlarda oruç bozulmaz. Şafii mezhebinde, bilerek yutma durumu nedeniyle oruç bozulduğunda yalnızca kaza orucu gerekir, kefaret gibi ek bir cezaya başvurulmaz.
Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı? - 3

HANEFİ MEZHEBİNDE BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Hanefi mezhebine göre, balgam vücudun doğal bir salgısı olduğundan yutulması orucu bozmaz. Bu mezhepte, kasıtlı veya istemeden balgam yutmanın hükmü aynıdır; dışarıdan bir madde alınmadığı için oruç geçerliliğini korur. Hanefi âlimleri, balgamın tükürük hükmünde olduğunu söyler. Tükürük nasıl ki boğazdan geçince orucu etkilemezse, balgam da aynı mantıkla değerlendirilir. Ancak sağlık ve temizlik sebebiyle, balgamın vücuttan atılmasında fayda vardır. Hanefi görüşü, ülkemizde Diyanet’in de benimsediği yaklaşımı oluşturduğundan oruçluyken balgam yutmak genelde sakıncalı kabul edilmez.

İSTEMEDEN BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


İstenmeden veya farkında olmadan balgam yutmak, İslam fıkhında orucu bozucu bir davranış sayılmaz. Çünkü orucun bozulması, bilinçli ve isteyerek dışarıdan besin veya içecek alımına dayanır. Vücudun otomatik olarak ürettiği balgam, istem dışı şekilde yutulduğunda herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Diyanet’in fetvalarında da kazara yapılan eylemlerin oruca zarar vermeyeceği belirtilir. Bu nedenle farkına varmadan genze gelen balgamın yutulması durumunda telaşa kapılmak gerekmez. Ayrıca bazı mezhepler bu konuda biraz daha hassas olsa bile, istemeden meydana gelen yutma eylemi ortak bir şekilde orucun geçerliliğini korumasına yeterli görülür.

BİLEREK BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


Genel kabul, balgamı bilerek yutmanın orucu bozmadığı yönündedir; çünkü balgam dış bir kaynak veya besin olarak görülmez. Hanefi mezhebinde açık şekilde bu durumun orucu etkilemediği ifade edilir. Fakat Şafii mezhebinde, ağzına kadar gelmiş balgam bilerek yutulursa orucun bozulduğuna dair bir görüş bulunur. Bu farklılığın temelinde, balgamın boğazdan çıkıp ağız boşluğuna gelmesiyle dışarıya çıktığı varsayımı yatar. Yine de çoğunluk âlim, balgamın bedenin iç üretimi olduğunu kabul eder ve yutmayı orucu bozan fiillerden saymaz. Sağlık açısından balgamı atmak her zaman daha uygundur; ancak orucun sıhhatine zarar vermez.
Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı? - 4

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI, KAZA VEYA KEFARET GEREKİR Mİ?

Balgam yutmak çoğu görüşe göre orucu bozmadığından, kaza veya kefaret gerekmez. Bal­gamın, insanın kendi bedeninde meydana gelen doğal bir salgı olduğu kabul edilir ve dışarıdan besin alma eylemine benzetilmez. Bu nedenle, kazara ya da kasıtlı bile olsa yutulması, oruç ibadetini geçersiz kılmaz. Şafii mezhebinde ağza kadar çıkan balgamı bilerek yutmak orucu bozabilir; fakat bu bozulma halinde sadece kaza orucu gerekir, kefaret orucu uygulanmaz. Dolayısıyla genel kanıya göre, balgam yutulması orucu bozmadığı için herhangi bir telafi orucuna da ihtiyaç duyulmaz.

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAN ŞEYLERDEN MİDİR?


Oruç ibadeti esnasında orucu bozan durumlar genellikle yiyecek, içecek veya cinsel ilişki gibi fiillerle sınırlıdır. Balgam ise vücut içinde oluşan bir salgı olduğundan bu listeye dahil edilmez. İslam fıkhında balgam yutmak, yemek ve içmekle eşit kabul edilmez. Bu yüzden “orucu bozan şeyler” arasında sayılmaz. Hanefi âlimleri, balgam yutmanın tükürüğünü yutmaya benzer olduğunu söyleyerek fetva verir. Şafii mezhebi, ağıza kadar çıkıp bilerek yutulması durumunda oruç bozulur demekle birlikte, bu diğer mezheplerin ortak görüşü değildir. Yine de temizlik ve sağlık için balgam tükürülmesi tavsiye edilir.

BALGAM YUTMANIN ORUCA ETKİSİ NEDİR?


Balgam yutmanın orucun geçerliliğine veya sevabına doğrudan olumsuz bir etkisi yoktur. İslam âlimlerinin çoğu, sadece dışarıdan alınan besin veya sıvıların orucu bozduğunu ifade eder. Balgam, vücuttan atılması gereken bir maddedir ve gıda olarak değerlendirilmez. Bu nedenle balgam yutmak, kasıtlı olsa bile orucun sıhhatini zedelemez. Yine de balgam dışarı atıldığında boğaz ve akciğerler rahatlar, mikropların bedenden uzaklaşması kolaylaşır. Hem dini hem de tıbbi açıdan, balgamı tükürmek temizliğe uygun bulunur. Buna rağmen, istemeden veya bilerek balgam yutulması, orucun bozulmasına veya kaza gereksinimine yol açmaz.

BALGAM YUTMAK ORUCU GEÇERSİZ KILAR MI?


Balgam yutmak, orucu geçersiz kılan bir eylem sayılmaz. Vücudun içinden gelen doğal bir salgı olduğu ve dışarıdan yemek-içmek gibi bir fiil teşkil etmediği için oruç bozulmaz. Fıkıh kaynaklarında, orucun bozulmasına yol açan durumların besin alımı ya da cinsel ilişki gibi dış etkilerle ilgili olduğu belirtilir. Balgam, bu kapsamda değerlendirilmeyen bir maddedir. İslam âlimleri arasında bu konuda büyük oranda görüş birliği vardır. Şafii mezhebinde ağız boşluğuna çıkmış balgamın kasten yutulmasıyla ilgili farklı bir yaklaşım olsa da genel olarak balgam yutmak orucu geçersiz saydırmaz.
Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı? - 5

BALGAM YUTMAK ORUÇ BOZULMASINA YOL AÇAR MI?

Balgam yutmak, oruç bozulmasına yol açmaz. Çünkü orucun temel bozulma ölçütü, ağız yoluyla dışarıdan bir madde alıp onu bilerek mideye ulaştırmaktır. Balgam ise dış bir madde değildir ve bu sebeple oruç kurallarının ihlali gibi görülmez. Bazı fıkıh ekollerinde tartışma bulunsa da, büyük çoğunluk ve Diyanet İşleri Başkanlığı, balgamın orucu bozmayacağı yönünde fetva vermiştir. Balgam sağlık yönünden zararlı görülür ve atılması daha doğru kabul edilir. Buna rağmen, hastalık veya başka nedenlerle yutulması halinde orucun bozulduğu düşüncesine kapılmamak gerekir; oruç aynı şekilde devam eder.

TÜKÜRÜK VE BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?


Ne tükürük ne de balgam yutmak orucu bozmaz. Tükürük, insanın sürekli ağzında dolaşan bir sıvıdır ve gün boyu istemsizce yutulur. Balgam ise geniz veya solunum yollarında oluşur ve bedene dışarıdan gıda ya da sıvı girişini temsil etmez. Bu yüzden ikisi de orucun bozulma sebepleri arasında sayılmaz. Tükürüğün yutulması zaten doğal bir süreçtir ve kimse tarafından engellenemez. Balgam ise atık bir madde olduğundan tıbben dışarı atılması tavsiye edilir, ama yutmak orucun geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Diyanet’in açıklamaları, bu konuda orucun bozulmadığını açık şekilde bildirir.

ORUÇLUYKEN BALGAMI YUTMALI MI YOKSA TÜKÜRMELİ Mİ?


Oruçluyken balgamla karşılaşıldığında, tıbbi ve hijyenik nedenlerle tükürmek daha uygundur. Balgam, nefes yollarından gelen ve genellikle mikropları taşıyan bir salgıdır. Bu yüzden dışarı atmak sağlık açısından daha yararlıdır. Dinî bakımdan balgam yutmak orucu bozmaz. Orucun bozulması, dışarıdan besin veya içecek alımıyla gerçekleşir. Balgam, insanın kendi bedeni tarafından üretilir ve gıda sayılmaz. Bu nedenle yutulsa bile oruç bozulmaz. Yine de tükürmek, temizliğe önem vermek açısından iyidir. Balgam boğaza veya ağza geldiğinde en makbul davranış, onu uygun bir yere tükürerek uzaklaştırmaktır.
Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı? - 6

BALGAM YUTMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Balgam yutmak, oruca dinî bir zarar vermez. Diyanet’in ve pek çok İslam âliminin fetvalarına göre, balgam orucu bozan fiillerden biri sayılmaz. Bu yüzden oruçluyken balgam yutulması, ibadetin sıhhatini etkilemez. Ancak sağlık yönünden zararı olabilir; çünkü balgam tükürülerek çıkarılması gereken atık bir maddedir. Mikropların, toz partiküllerinin ve benzeri unsurların taşınması söz konusu olduğu için balgamı dışarı atmak daha doğrudur. Yine de yanlışlıkla veya başka sebeplerle yutulursa endişeye gerek yoktur, orucun tekrarlanması veya kazaya bırakılması gerekmez. Oruçluyken balgam yutmanın ibadete doğrudan bir zararı bulunmaz.

ORUÇLUYKEN BALGAM YUTMAK SAKINCALI MI?


Oruçlu bir kişinin balgam yutması, dinî hüküm açısından sakıncalı kabul edilmez. Balgam yutmak, oruç tutarken bozulmaya neden olan eylemler listesinde değildir. Dışarıdan gıda alımına benzemediği için oruç bozulmaz. Yine de balgamın tükürülmesi hem sağlık hem de temiz bir ibadet ortamı açısından daha makbul görülür. Balgam, içinde mikroplar ve atık partiküller barındırabileceğinden, vücut onu aslında atmaya çalışır. Bu nedenle genze veya ağza geldiğinde, bir mendile veya lavaboya tükürmek sağlık ve hijyen açısından ideal yöntemdir. Bu davranışın dinî yönden de daha uygun olduğu düşünülür.

Kaynak: diyanet.gov.tr
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