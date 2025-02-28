Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı?
Balgam, vücudun kendiliğinden ürettiği bir salgı olduğu için oruç kuralları bakımından su veya gıda kabul edilmez. Bu nedenle balgam yutmak, dışarıdan bir şey yemek ya da içmek gibi değerlendirilmez.
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?İslam âlimlerinin çoğu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşü, bu durumun orucu bozmadığı yönündedir. Balgam, teneffüs yollarında oluşan atık bir maddedir ve genellikle hastalık veya toz gibi etkenleri atmak için vücut tarafından üretilir. Bu nedenle, oruçluyken boğaza gelen balgamın yutulması orucu geçersiz kılmaz. Ancak sağlık açısından balgamı dışarı atmak tavsiye edilir. Oruç esnasında bu durum endişe oluşturmasın diye, balgamı mümkünse tükürerek atmak daha iyidir. Fakat istemeden veya farkında olmadan yutulan balgam, orucun sıhhatine zarar vermez.
ORUÇLUYKEN BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu bir kimsenin, boğaza gelen balgamı yutmasının orucu bozduğu yönünde bir hüküm bulunmaz. Diyanet’in açıklamalarına göre, dışarıdan gıda almaya benzer bir eylem söz konusu olmadığı için balgam yutmak, oruca zarar vermez. Balgam, besleyici ya da enerji sağlayıcı bir madde değildir; vücut içinden çıkar ve dışarıdan alınıp mideye indirilen bir gıda gibi kabul edilmez. İslam âlimleri, bu konuda “Balgam tükürük hükmündedir” diyerek orucun bozulmadığına vurgu yapar. Yine de balgamı tükürmek temizlik ve sağlık açısından daha doğrudur. Buna rağmen, bilmeden veya engel olamadan balgam yutulması halinde oruç geçerliliğini korur.
ORUÇ TUTARKEN BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Orucun bozulması, bilerek ve isteyerek dışarıdan yiyecek veya içecek almakla gerçekleşir. Balgam ise vücudun genzinde üretilen bir salgı olduğu için dış gıda sayılmaz. Dolayısıyla oruç tutarken boğaza gelen balgamın yutulması, bu açıdan sakıncalı kabul edilmez. Diyanet’in bilgilendirmeleri de bu yöndedir ve balgam yutmanın oruca bir zarar vermediği ifade edilir. Ancak ağza kadar gelen balgam hijyenik olmadığından dışarı atmak daha faydalıdır. Bu yaklaşım, hem sağlık hem de temizlik gerekliliği sebebiyle önerilir. Fakat balgam yutulduğunda, oruç bozulduğunu düşünerek kaygı duymaya gerek yoktur; oruç aynı şekilde devam eder.
BALGAM YUTMAKLA ORUÇ BOZULUR MU?
Balgam yutmakla oruç bozulmaz. İslam fıkhında orucun bozulması, kasıtlı şekilde dışarıdan besin veya sıvı alımına bağlıdır. Balgam ise insan bedeninin içinde üretilen bir salgı olduğu için tüketilen gıda veya içecek kategorisine girmez. Çoğunluk âlimlere göre, ağızda oluşan tükürüğün yutulması orucu bozmadığı gibi, genizdeki balgamın yutulması da bozulmaya yol açmaz. Tıbbi yönden balgamla birlikte mikroplar atıldığından, onu tükürerek uzaklaştırmak hem sağlık hem de temizlik açısından daha uygundur. İstem dışı veya bilerek balgam yutmak, geleneksel fetvalara göre orucun geçerliliğini etkilemez ve o günkü orucu kaza etmek gerekmez.