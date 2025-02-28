Balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre balgam yutmak orucu bozar mı?

BALGAM YUTUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Balgam yutulunca oruç bozulmaz, çünkü balgam vücudun dışarı atmaya çalıştığı bir sıvıdır ve içsel bir salgı olarak kabul edilir. Dışarıdan alınan besinlerle eşdeğer bir işlem olmadığı için oruç üzerinde etki yapmaz. İslam bilginlerine göre orucun temel bozulma sebebi, dış bir kaynaktan gıda veya sıvı alarak onu bilerek mideye ulaştırmaktır. Balgam, boğazda birikmiş olsa bile, bedene dışarıdan gelmediğinden bu kapsamın dışında tutulur. Yine de tıbbi açıdan balgamın tükürülerek atılması önerilir. Bu, oruç ibadetinin manevi boyutuna zarar vermese de sağlık ve hijyen bakımından daha uygun görülür.



AĞIZA GELEN BALGAMI TÜKÜRME ŞANSI VARKEN YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

DİYANET'E GÖRE BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

ŞAFİİ MEZHEBİNDE BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Hanefi mezhebine göre ağzına kadar gelmiş balgam yutulsa bile oruç bozulmaz. Burada önemli olan nokta, balgamın dışarıdan alınmış bir şey olmaması ve zaten vücut içinde üretilmesidir. Bu nedenle yutulması, yemek içmek gibi kabul edilmez. Şafii mezhebinde ise ağıza ulaşmış balgam bilerek yutulursa oruç bozulduğu şeklinde yorum bulunur. Orucun bozulması halinde yalnızca bir günlük kaza gerekir, kefaret gerekmez. Ülkemizde Diyanet’in benimsediği Hanefi görüşü yaygın olduğundan, ağza gelen balgamı yutmak orucu geçersiz kılmaz. Buna rağmen, temizlik ve sağlık açısından balgamı tükürmek en uygun yaklaşım sayılır.Diyanet İşleri Başkanlığı, balgam yutmanın orucu bozmadığı yönünde görüş bildirir. Balgam, tükürük gibi vücudun kendi salgısı olduğundan, dışarıdan gıda alımı veya içecek tüketimi kapsamında değerlendirilmez. Diyanet’in resmi açıklamalarında, ağız yoluyla dışarıdan bir şey almadıkça orucun bozulmadığı ifade edilir. Bu yaklaşım, birçok İslam alimi tarafından da desteklenir. Sağlık yönünden doktorlar, balgamın mikroplu bir madde olduğunu belirtir ve mümkün olduğunda tükürülmesi gerektiğini söyler. Yine de bu, orucun bozulmasıyla ilgili değil, hijyenle alakalı bir tavsiyedir. Balgamın istemeden veya bilerek yutulması, Diyanet’e göre orucun sıhhatini etkilemez.Şafii mezhebinde, boğazdan yukarı çıkarak ağza kadar gelen balgam bilerek ve isteyerek yutulursa oruç bozulur. Çünkü burada balgamın artık boğaz sınırını aşıp ağız boşluğuna ulaşması, sanki dışarı çıkmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle, Şafii âlimlerinin bir kısmı balgamın yeniden yutulmasını yemek içmekle benzer görür. Ancak bu görüş, balgam henüz boğazdayken yutulursa veya istemeden yutulursa geçerli değildir. Bu durumlarda oruç bozulmaz. Şafii mezhebinde, bilerek yutma durumu nedeniyle oruç bozulduğunda yalnızca kaza orucu gerekir, kefaret gibi ek bir cezaya başvurulmaz.