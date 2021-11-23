Balıkesir’in Yağlılar Helvası: Tarifi köy kadınları biliyor, başka yerde yapılamaz

Yağlılar helvasının halk dilinde "basma helvası" da olarak bilindiğini belirten mahalle sakini Ayşe Keklik, “Basma helvası yapıyoruz. Beni sorarsan ben 40 yıldır yapıyorum. Çok zor yapılışı var. İlk önce sütünü koyarız. Sütü kaynatırız. Ondan sonra ununu katarız. 1 saat pişiririz unuyla. Karıştırdıktan sonra orada kalburdan geçiririz. Burada kuruturuz. Burada unu eleriz. Bir daha da eleriz. Ondan sonra burada kızartırız. Kızardıktan sonra şerbeti ıslarız. Bunun zahmeti çoktur. Kalabalık olursa iyi olur. Biz kendimize burada 5 kilo 10 kilo sütten yaparsak kendimiz yapabiliriz” dedi.



