Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı

Fransız lüks evi Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing, geçen yıl evinde çıkan yangında yaralandığını itiraf etti. Bu zamana kadar yanıklarla mücadelesini gizli tutan Rousteing, "Moda dünyasındaki mükemmeliyetçilik baskısını hissettim ve zayıf gibi görünmekten korktum" açıklamasını yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 12:25

Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı - 1

Fransız lüks evi Balmain’in yaratıcı yönetmeni ve markayı son 10 yılda küllerinden yeniden doğuran isim Olivier Rousteing, bir yıl önce ölümden döndüğünü açıkladı. 36 yaşındaki tasarımcı, Paris’teki evinde çıkan yangında ağır yaralandığını söyleyerek, sargılar içinde olduğu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. 9 Ekim 2020’de meydana gelen yangın sonrası sargılar içindeki görüntüsünü uzun süre sakladığını söyleyen Rousteing, “artık paylaşmaya hazır olduğunu” belirtti.

Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı - 2

“Bu hikayeyi mümkün olduğunca çok insandan saklamak için her şeyi yaptım. Sırrı uzun süre ekibim ve arkadaşlarım arasında tutmaya çalıştım” diyen Rousteing, “Dürüst olmak gerekirse neden çok utandığımdan emin değilim. Belki de dünyasının mükemmellik takıntısı ve benim kendi güvensizliklerim etkili olmuştur. Zayıf görünmekten korktum” mesajını yazdı.

Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı - 3

Tedavi olduğu dönemde röportaj verirken ve fotoğraf çekimlerine katılırken, kıyafetler ve aksesuarlarla yaralarını kapattığını söyleyen ünlü tasarımcı, yaşadığı deneyimin, sosyal medyanın gücünü ve algı yaratma gücünü fark etmesini sağladığını belirti. Rousteing, sosyal medyada kullanıcıların "görmek veya göstermek istemediği şeylerden kaçınarak, kendi özel anlatısını yarattığını" söyledi.

Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı - 4

“Bugün artık kendimi özgür, iyi ve çok şanslı hissediyorum” diyen Rousteing, “Yüzümde gülümsemeyle ve kalbim şükranla dolu olarak hayatımın yeni bir evresine başladım” dedi. Tasarımcı ayrıca, “Fırtınadan sonra daima güneş açar” ifadesini de kullandı.

Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı - 5

Aralarında Cardi B, Maluma, Kim Kardashian, Donatella Versace gibi ünlülerin bulunduğu Rousteing’in arkadaşları, ünlü tasarımcıya destek mesajları yağdırdı.

Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı - 6
Rousteing, en son, eylül ayı sonunda Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesinde kameralar karşısına çıkmıştı. Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni ile birlikte Naomi Campbell, Lara Stone gibi ünlü modellerin de yürüdüğü defilede, Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı Olivier Rousteing, podyuma çıkarak seyircileri selamlamıştı.

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