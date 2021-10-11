Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 12:25
Fransız lüks moda evi Balmain’in yaratıcı yönetmeni ve markayı son 10 yılda küllerinden yeniden doğuran isim Olivier Rousteing, bir yıl önce ölümden döndüğünü açıkladı. 36 yaşındaki tasarımcı, Paris’teki evinde çıkan yangında ağır yaralandığını söyleyerek, sargılar içinde olduğu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. 9 Ekim 2020’de meydana gelen yangın sonrası sargılar içindeki görüntüsünü uzun süre sakladığını söyleyen Rousteing, “artık paylaşmaya hazır olduğunu” belirtti.
“Bu hikayeyi mümkün olduğunca çok insandan saklamak için her şeyi yaptım. Sırrı uzun süre ekibim ve arkadaşlarım arasında tutmaya çalıştım” diyen Rousteing, “Dürüst olmak gerekirse neden çok utandığımdan emin değilim. Belki de moda dünyasının mükemmellik takıntısı ve benim kendi güvensizliklerim etkili olmuştur. Zayıf görünmekten korktum” mesajını yazdı.
Tedavi olduğu dönemde röportaj verirken ve fotoğraf çekimlerine katılırken, kıyafetler ve aksesuarlarla yaralarını kapattığını söyleyen ünlü tasarımcı, yaşadığı deneyimin, sosyal medyanın gücünü ve algı yaratma gücünü fark etmesini sağladığını belirti. Rousteing, sosyal medyada kullanıcıların "görmek veya göstermek istemediği şeylerden kaçınarak, kendi özel anlatısını yarattığını" söyledi.
“Bugün artık kendimi özgür, iyi ve çok şanslı hissediyorum” diyen Rousteing, “Yüzümde gülümsemeyle ve kalbim şükranla dolu olarak hayatımın yeni bir evresine başladım” dedi. Tasarımcı ayrıca, “Fırtınadan sonra daima güneş açar” ifadesini de kullandı.
Aralarında Cardi B, Maluma, Kim Kardashian, Donatella Versace gibi ünlülerin bulunduğu Rousteing’in arkadaşları, ünlü tasarımcıya destek mesajları yağdırdı.