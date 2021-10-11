Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing'den yangın itirafı

“Bu hikayeyi mümkün olduğunca çok insandan saklamak için her şeyi yaptım. Sırrı uzun süre ekibim ve arkadaşlarım arasında tutmaya çalıştım” diyen Rousteing, “Dürüst olmak gerekirse neden çok utandığımdan emin değilim. Belki de moda dünyasının mükemmellik takıntısı ve benim kendi güvensizliklerim etkili olmuştur. Zayıf görünmekten korktum” mesajını yazdı.