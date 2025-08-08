Bambaşka Cuma mesajları: Resimli, anlamlı, dualı seçenekleri ile Cuma günü tebrik mesajları ve sözleri

Haftanın en özel zamanlarından cuma günü, sevdiklerinize içtenlikle yazılmış mesajları ve cuma tebrik sözlerini iletebilirsiniz. Sosyal medya cuma günü kutlama mesajları ve dualı sözlerle dolup taşarken; aileniz, arkadaşlarınız, eşiniz için hazırladığınız samimi, ayetli, hadisli ve dualı mesajlar, mübarek günün anlamını bir defa daha idrak etmeye vesile oluyor. Çevremiz ve yakınlarımızla bağlarımızı güçlendiren cuma mesajları ve sözleri, aynı zamanda manevi anlamda da katkıda bulunuyor. İşte, bu cuma gününe özel kısa ve öz, resimli cuma mesajları...

İslam aleminin mübarek günlerinden olan cuma, duaların en makbul olduğu zamanlardandır. Cuma günü vesilesiyle Müslümanlar, kalpten geçenleri en güzel haliyle ifade edebilacekleri dualı, en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını tercih ediyor. İçten, en şık, birbirinden farklı cuma mesajı alternatifleri ve sözleri ile sevdiklerinizin yüzlerinde tebessüme sebep olun. Cuma mesajları, zaman zaman kısa ve samimi dilekleri içerirken bazen de hadisler, ayetlerle bezenmiş şekilde ruhlara dokunuyor.

DUALI, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi, bu mübarek Cuma günü hürmetine kalplerimize ferahlık, evlerimize huzur ve hanelerimize bereket ihsan eyle. Dualarımız kabul, Cumamız mübarek olsun.

Duaların arşa yükseldiği, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek Cuma gününde Rabbimden tüm hayırlı dileklerinizin gerçekleşmesini niyaz ediyorum. Cumanız mübarek olsun.

Haftanın yorgunluğunu üzerimizden atan bu Cuma'da Rabbimden; sağlık, afiyet ve bol bereket diliyorum. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler gerçek olsun.

Gönül kapılarının sonuna kadar açıldığı bu Cuma gününde, Allah'tan tüm hayırlı işlerimizde yardım diliyorum. Rabbim dualarımızı geri çevirmesin. Hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma! Rabbim, dertlerimize derman, sıkıntılarımıza deva, kalplerimize neşe versin. Dualarımızla tüm zorlukların üstesinden gelelim.

Cuma, haftanın bir molası, ruhun bir nefes almasıdır. Bu özel günde yüzünden tebessüm, kalbinden umut eksik olmasın. Hayırlı Cumalar!

Güzel bir hafta geçirmen dileğiyle. Cuma'nın bereketi ve huzuru tüm gün seninle olsun. Mübarek Cuman kutlu olsun!

Dostlukların pekiştiği, sevgi ve saygının çoğaldığı bu mübarek günde, tüm dileklerin gerçek olsun. Cumanız mübarek olsun!

Bugün Cuma! Haftanın en güzel gününe, en güzel dualarla merhaba. Sevdiklerinle birlikte huzur dolu bir gün geçirmen dileğiyle.

Hayatın koşuşturmasında durup bir an şükürle dolduğumuz bu Cuma gününde, tüm güzelliklerin kapınızı çalması dileğiyle. Cumanız kutlu olsun.

Mübarek Cumanızı en içten dileklerimle tebrik ederim. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin.

Dualarla süslenmiş bir Cuma dilerim. Bu kutlu gün, tüm inananlar için birer rahmet vesilesi olsun.

Cumanız mübarek, dualarınız makbul olsun. Rabbim, bu özel günün feyzinden hepimizi faydalandırsın.

Haftanın en değerli gününü, en içten dualarımızla karşılıyoruz. Cumanız kutlu olsun, gönlünüz ferah dolsun.

Cuma, kalplerin birleştiği, duaların buluştuğu gündür. Bu mübarek gün, hayırlara vesile olsun.

Ey Rabbimiz! Bu Cuma günü hürmetine, bizleri affet, bizlere merhamet et. Kalbimize iman nuru, dilimize zikir bereketi ver. Cumanız mübarek olsun.

Duaların en makbul olduğu bu mübarek günde, Rabbimden tüm hayırlı dileklerinizin kabul olmasını, yüzünüzün hep gülmesini diliyorum.

Cuma'nın feyziyle bizlere sağlık, huzur ve gönül rahatlığı versin Rabbim. Darda olanlara yardım etsin, sıkıntıları gidersin. Cumanız mübarek olsun.

Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günde, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Unutmayalım ki, "Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verir." Dualarınız kabul, rızkınız bol olsun.

Hayırlı Cumalar! Duaların göğe yükseldiği bu kutlu günde, Rabbim tüm sıkıntılarını gidersin. "De ki: “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”(Zümer, 39/53)

Bugün Cuma! Rabbim, kalplerimize huzur, evlerimize bereket nasip etsin. Unutmayalım ki, "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." (İnşirah, 94/5) Her zorluğun ardından bir kolaylık gelecektir. Cumanız mübarek olsun.

Dualarınızın kabul, amellerinizin makbul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun. "Rabbiniz buyurdu ki: 'Bana dua edin, size icabet edeyim.'" (Mü'min, 40/60) Dualarınızı eksik etmeyin.

Huzurlu ve bereketli bir Cuma dilerim. Cenab-ı Hak, dualarımızı kabul buyursun. "Namazı kılıp bitirince yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasip) arayın. Allah’ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma, 62/10)

  • Cumanız mübarek olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor: "Cuma günü öyle bir saat vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o saate rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir." (Buhari, Cuma, 37) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

  • Hayırlı Cumalar! Unutmayalım ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cuma günü ve gecesi bana çokça salavat getirin. Kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on salavat getirir." Cumanız salavatlarla bereketlensin.

