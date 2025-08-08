Bambaşka Cuma mesajları: Resimli, anlamlı, dualı seçenekleri ile Cuma günü tebrik mesajları ve sözleri

Cuma, haftanın bir molası, ruhun bir nefes almasıdır. Bu özel günde yüzünden tebessüm, kalbinden umut eksik olmasın. Hayırlı Cumalar!



Güzel bir hafta geçirmen dileğiyle. Cuma'nın bereketi ve huzuru tüm gün seninle olsun. Mübarek Cuman kutlu olsun!



Dostlukların pekiştiği, sevgi ve saygının çoğaldığı bu mübarek günde, tüm dileklerin gerçek olsun. Cumanız mübarek olsun!



Bugün Cuma! Haftanın en güzel gününe, en güzel dualarla merhaba. Sevdiklerinle birlikte huzur dolu bir gün geçirmen dileğiyle.



Hayatın koşuşturmasında durup bir an şükürle dolduğumuz bu Cuma gününde, tüm güzelliklerin kapınızı çalması dileğiyle. Cumanız kutlu olsun.