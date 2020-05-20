Banana Republic, Old Navy ve Athleta'dan sonra Gap de aile boyu maske üretti

ntv.com.tr 20.05.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 13:22
Ünlü giyim markası Gap, corona virüs salgınında tıbbi maske tedbirini modaya uygun hale getirdi. Stil sahibi müşterilerini sevindirecek bir adım atan Gap, tam 36 farklı renkte ve desende maske tasarladı.
Hem yetişkinler hem de çocuklar için üretilen yüzde 100 pamuklu poplin kumaştan maskeler, üçlü paketler halinde 15 dolara satışa çıkarılıyor. 15 Haziran’da piyasada olması beklenen maskeler için ön sipariş verilebiliyor.
Üç katlı maskelerin, burun kısmında metal halka, kulaklıklarında da elastik ip kullanıldı.
Gap, Boys & Girls Clubs of America ve Boys & Girls Clubs of Canada adlı kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarına 50 bin yeniden kullanılabilir maske bağışladı.
Öte yandan maske tasarımı yapan tek moda markası Gap olmadı. Daha önce Banana Republic, Old Navy ve Athleta markaları da yüz maskesi üretmişti. Banana Republic ve Athleta’nın satışları da haziran ayında başlayacak.
Old Navy, 5'li paketler halindeki yıkanabilir maskelerini 12,5 dolardan satışa çıkardı.
Athleta'nın da hem yetişkinler hem de çocuklar için ürettiği maskeler 5'li paketler halinde internet üzerinden 30 dolara satılıyor.