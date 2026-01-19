Bandırma Vapuru karadan yürütülüp açık hava müzesi oluşturulacak

Başkan Doğan “Bandırma Vapuru, hâlihazırda Doğupark'ta bulunuyor ve yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bu ziyaretçilerin büyük bir kısmı şehir merkezine uğramadan kentten ayrılıyor. Bu nedenle şehir merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vapurun taşınması ve projenin tamamlanmasının ardından bölge 60 dönümlük bir açık hava müzesi olarak hazırlanmış olacak.