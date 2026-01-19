Bandırma Vapuru karadan yürütülüp açık hava müzesi oluşturulacak
19.01.2026 14:43
İHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden Bandırma Vapuru, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'ne taşınacak.
KARADAN YÜRÜTÜLECEK
Atatürk'ün mirası diyebileceğimiz Bandırma Vapuru 19 Mayıs 2026'ya kadar karadan yürütülerek Atatürk'ün ayak bastığı Tütün İskelesi'ne taşınacak.
Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un tarihi rolüne yakışır "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" çalışmalarına devam edildiğini aktardı. Bandırma Vapuru'nun karadan yürütülüp Tütün İskelesi'ne taşınması konusunda geçiş noktalarının ve tüm detayların planlandığı belirtildi.
60 DÖNÜMLÜK AÇIK HAVA MÜZESİ
Başkan Doğan “Bandırma Vapuru, hâlihazırda Doğupark'ta bulunuyor ve yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bu ziyaretçilerin büyük bir kısmı şehir merkezine uğramadan kentten ayrılıyor. Bu nedenle şehir merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Vapurun taşınması ve projenin tamamlanmasının ardından bölge 60 dönümlük bir açık hava müzesi olarak hazırlanmış olacak.