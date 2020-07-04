Banu Ilıcalı'nın bebeği dünyaya geldi Acun Ilıcalı dede oldu

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrım dediği kızı Banu Ilıcalı ilk çocuğunu kucağına aldı. Bu doğumla birlikte dört kızı bulunan Ilıcalı ilk kez dedelik heyecanı yaşadı.

04.07.2020 - 17:01

Banu Ilıcalı'nın bebeği dünyaya geldi Acun Ilıcalı dede oldu - 1
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi.
Banu Ilıcalı'nın bebeği dünyaya geldi Acun Ilıcalı dede oldu - 2
Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan bebeğe Begüm adı verildi.


Banu Ilıcalı'nın bebeği dünyaya geldi Acun Ilıcalı dede oldu - 3
Bu doğumla birlikte dört kızı bulunan Ilıcalı ilk kez dede oldu.



Banu Ilıcalı'nın bebeği dünyaya geldi Acun Ilıcalı dede oldu - 4
Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.


Banu Ilıcalı'nın bebeği dünyaya geldi Acun Ilıcalı dede oldu - 5
Ilıcalı ise yaptığı ilk paylaşımda, "Aramıza hoşgeldin" ifadelerini kullandı.
Banu Ilıcalı'nın bebeği dünyaya geldi Acun Ilıcalı dede oldu - 6
Banu Ilıcalı, üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu.

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