Banyo tartışmasına Cardi B de dahil oldu

SADECE KİR GÖRÜNCE YIKANIYORLAR

Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell ve Dax Shepard, son dönemde her gün düzenli olarak banyo yapmadıklarını açıklayan ünlülerdi. 37 yaşındaki Kunis ile 43 yaşındaki Kutcher, iki çocuklarını doğduklarından bu yana her gün yıkamadıklarını açıklamış, iki çocukları Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood'u sadece üzerlerinde kir gördükleri zaman yıkadıklarını söylemişti.