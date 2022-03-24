Banyo yaparken saçınıza zarar veren 5 alışkanlık

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:12 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:57
Her gün yıkanan biriyseniz banyoya her girdiğinizde saçınızı da bedeniniz gibi yıkamak istiyorsunuzdur. Ama her banyoda saçınıza şampuan sürmek, saç derinizin kurumasına veya tahriş olmasına yol açabilir. Saç derisinin ürettiği yağın azalması, saçlarınızın parlak görünümüne zarar verir.
Yorgun bir günün ardından sıcak suyla gevşemek gibisi yok. Ama çok sıcak suyun saçlarınıza zarar verdiğini unutmayın. Sürekli olarak sıcak suyla saçlarınızı yıkamak, saçlarınızın cansız ve donuk görünmesine yol açar. Sıcak su ayrıca saç derisinde bulunan doğal koruyucu yağ katmanına da zarar verir, bu da saç derisinin kaşınmasına ve saç derisinde yaralar oluşmasına neden olabilir.
Muhtelemen saçınızı banyodan sonra yıkıyorsunuzdur. Oysa banyodan önce taramak, saçınızın birbirine dolaşmasını önler. Böylece şampuanlayıp duruladıktan sonra havluyla nazikçe kuruladığınız saçınız çok daha rahat açılacak ve gereksiz saç kayıpları yaşamayacaksınız.
Tırnaklarınızla sertçe saç derisini kazımak rahatlatıcı gelebilir ama saç deriniz hassas ve zayıf olduğu için, tırnak darbeleri derinin tahriş olmasına ve hatta iltihaplanmasına yol açabilir. Bunun yerine parmak uçlarıyla yapacağınız yaklaşık 3 dakikalık nazik bir masaj saç derinize iyi gelecektir.
Hafif yağan yağmuru taklit eden duş başlıklarını kullanmak kesinlikle rahatlatıcı hissettirir, ancak saçınızı durularken daha yüksek su basıncını tercih etmek daha iyi olur. Saçınızda şampuan ya da saç kremi artıklarının kalması, deri üzerindeki gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Soğuk su saçınızı kurutmadığı ve daha uzun süre parlak ve canlı kalmasına yardımcı olduğu için, saçınızı 1-2 dakika durulamaya ve su sıcaklığını düşürmeye özen gösterin.