Banyo yaparken saçınıza zarar veren 5 alışkanlık

SAÇLARI YETERİNCE DURULAMAMAK

Hafif yağan yağmuru taklit eden duş başlıklarını kullanmak kesinlikle rahatlatıcı hissettirir, ancak saçınızı durularken daha yüksek su basıncını tercih etmek daha iyi olur. Saçınızda şampuan ya da saç kremi artıklarının kalması, deri üzerindeki gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Soğuk su saçınızı kurutmadığı ve daha uzun süre parlak ve canlı kalmasına yardımcı olduğu için, saçınızı 1-2 dakika durulamaya ve su sıcaklığını düşürmeye özen gösterin.