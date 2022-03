Banyo yaparken saçınıza zarar veren 5 alışkanlık

HER BANYODA SAÇI ŞAMPUANLAMAK

Her gün yıkanan biriyseniz banyoya her girdiğinizde saçınızı da bedeniniz gibi yıkamak istiyorsunuzdur. Ama her banyoda saçınıza şampuan sürmek, saç derinizin kurumasına veya tahriş olmasına yol açabilir. Saç derisinin ürettiği yağın azalması, saçlarınızın parlak görünümüne zarar verir.