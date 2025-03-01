Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet duyurdu

ORUÇ TUTARKEN BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutulurken banyo yapmak orucu bozmaz. Bu fiil, orucun özünde yasaklanan eylemler arasında bulunmaz. Yeme, içme ya da cinsel ilişki ile bağlantılı olmadığı için oruçlu kişi ihtiyaç duyduğunda banyo yapabilir. Önemli olan, suyun boğaza kaçmamasıdır. Bu hususa özen gösterildiği sürece banyo yapmanın bir sakıncası yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşü de yıkanmanın orucu bozmayacağı yönündedir. Bu nedenle temizlik amaçlı veya serinleme niyetiyle banyo yaparken oruç tehlikeye girmez. Orucun ruhuna uygun biçimde davranmak için aşırıya kaçmadan, su yutmadan yıkanmak gerekir.



GUSÜL İÇİN BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

SERİNLEMEK İÇİN BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

SAHURDAN SONRA BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Gusül abdesti almak orucu bozmaz. Cünüp olan veya ihtilam halinde kalan kişi, oruçluyken bile gusül alarak temizlenmelidir. Gusül, farz bir temizliktir ve oruca engel olmaz. Dikkat edilmesi gereken tek nokta, gusül sırasında suyun boğazdan aşağı inmemesidir. Ağız ve burun yıkarken aşırı su çekmemek, oruç açısından önem taşır. Bu şart yerine getirildiğinde gusül abdesti tamamlanır ve oruç da bozulmaz. Hz. Peygamber’in imsak sonrasında gusül aldığına dair nakiller, bu eylemin meşru olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle gusül için banyo yapmak oruç ibadetini geçersiz kılan bir durum değildir.Sadece serinlemek amacıyla banyo yapmak orucu bozmaz. Sıcak günlerde serinlemek adına duş almak, vücuda dıştan su teması sağladığı için yeme ve içme kapsamına girmez. Fakat bazı klasik kaynaklarda oruçlunun sırf serinleme niyetiyle çok soğuk suya girmesinin mekruh olduğu yönünde görüşler yer alır. Bu, orucu bozma hükmü değildir, sadece yapılmasa daha uygun sayılan bir görüştür. Ancak Diyanet’e göre serinlemek için yıkanmak orucu bozmaz. Önemli olan, suyun yutulmaması ve boğaza ulaşmamasıdır. Eğer su yutulmazsa veya istemeden mideye gitmezse oruç korunmuş olur.Sahurdan sonra banyo yapmak orucu bozmaz. İmsak vaktiyle birlikte oruç başlar ancak bu süreçte temizlik amacıyla yıkanmak mümkün olur. Hz. Peygamber’in Ramazan’da imsaktan sonra gusül aldığı rivayetleri, sahurdan sonra banyo yapmanın orucu geçersiz kılmadığını gösterir. Temel ilke, yeme ve içme fiilinden uzak kalmak olduğundan, su sadece bedeni temizlediğinde oruç bozulmaz. Su yutmamak konusunda özenli olmak gerekir. Boy abdesti veya normal banyo sırasında suyun mideye ulaşmadığı sürece oruç etkilenmez. Bu nedenle sahur sonrasında ihtiyaç duyulduğunda banyo yapma konusunda şüpheye yer yoktur.