Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre banyo yapmak oruç bozar mı?
Banyo yapmak orucu bozmaz. Çünkü oruç, yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerle bozulur. Temizlik amacıyla dıştan yıkanmak bu fiiller arasında yer almaz. Suyun mideye gitmemesi şartıyla yıkanma sırasında herhangi bir sorun oluşmaz.
BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?Diyanet İşleri Başkanlığı da banyo yapmanın oruca zarar vermediğini açıkça ifade eder. Bu ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken tek husus, suyun boğaza kaçmamasıdır. Bu nedenle ağza ve buruna su alırken çok dikkatli olunması tavsiye edilir. Yıkanma eylemi, orucun temel yasaklarından biri olmadığı için gün boyunca rahatça banyo yapılabilir. Bu konuda tereddüt duymaya gerek yoktur.
ORUÇLUYKEN BANYO YAPMANIN ORUCA BİR ZARARI OLUR MU?
Oruçlu halde banyo yapmak orucu bozmaz. İslam dini, temizliğe büyük önem verir ve beden temizliği orucun gerekleriyle çelişmez. Diyanet’in fetvalarında da ağza veya buruna kaçan su mideye ulaşmadıkça orucun bozulmayacağı belirtilir. Bu nedenle oruçlu kişinin vücudunu yıkaması herhangi bir sakınca doğurmaz. Bu fiil yeme ya da içme kapsamına girmediği için orucu geçersiz kılan durumlar arasında yer almaz. Ancak banyo sırasında boğaza su kaçırmamaya özen göstermek gerekir. Bu tedbir sayesinde oruç korunmuş olur. Kasıtlı olmadan su yutmak da orucun bozulmasıyla sonuçlanacağı için her zaman dikkatli olmak gerekir.
RAMAZANDA BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan ayında banyo yapmak, oruç kuralları açısından sakıncalı değildir. Bu aylık ibadette de yeme ve içme yasağı dışında temizlik gibi konular serbesttir. İmsaktan sonra banyo yapan kişinin orucu bozulmaz. Hz. Peygamber’in Ramazan’da sabah vakti sonrasında gusül aldığı rivayetleri bu konuda örnek teşkil eder. Bu durum, oruçlu hâlde banyo yapmanın meşru kabul edildiğini gösterir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan’da banyo yapmanın oruca bir etkisi olmadığını belirtir. Buradaki asıl dikkat edilmesi gereken, ağza ve buruna giren suyun mideye ulaşmamasıdır. Bunun dışında Ramazan’da banyo yapmak, ibadeti olumsuz etkilemez.
ORUÇLUYKEN DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu iken duş almak orucu bozmaz. Suyun cilde dıştan temas etmesi, yeme ya da içme anlamına gelmediği için orucu geçersiz kılacak bir durum değildir. Diyanet’in bu konuyla ilgili açıklamaları da suyun mideye gitmediği sürece yıkanma eyleminin sorun oluşturmayacağı yönündedir. Duş esnasında ağza ve burna su kaçırmamaya dikkat etmek gerekir. İstemeden boğaza su ulaşırsa oruç bozulur. Fakat normal ve dikkatli bir duş alımında böyle bir sıkıntı yaşanmaz. Dinî kaynaklar, serinlemek veya temizlenmek maksadıyla duş almanın oruca bir zararı olmadığını vurgular. Bu nedenle duş almakta bir sakınca yoktur.