Bar Refaeli'den kırmızı halıda hamilelik pozu

Bir kez daha annelik heyecanı yaşayan İsrailli model Bar Refaeli, katıldığı 76. Venedik Film Festivali’nde hamilelik pozu verdi.
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Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü model Bar Refaeli, 76’ncı Venedik Film Festivali’ne katıldı.
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Kırmızı halıda poz veren 34 yaşındaki İsrailli modelin büyüyen karnı dikkat çekti.
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19 Eylül’de vizyona girecek Ad Astra’nın gösterimine katılan Refaeli, Manila Grace elbisesiyle de göz kamaştırdı.
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Ünlü model geçtiğimiz aylarda Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak sahneye çıkmıştı.
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Refaeli daha önce yaptığı bir açıklamada ise bir kez daha dünyaya gelse erkek olmak istediğini vurgulayarak, “Çünkü hayat onlar için çok daha kolay” ifadelerini kullanmıştı.