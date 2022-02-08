Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 11:33
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Hawaii’deki tartışmalı evinin önünde ilk kez görüntülendi.
Başkanlık görevini bıraktıktan sonra eşi Michelle Obama ile birlikte yapımcılık işine girişen 60 yaşındaki Obama, Hawaii’nin Honolulu şehrinde yer alan ve inşaatı süren okyanus kıyısındaki evinde objektiflere takıldı.
Obama, yasak olmasına rağmen, deniz kıyısına duvar çekmesi nedeniyle komşularıyla sorun yaşamıştı.
Obama, inşaat ustalarıyla evin yapımıyla ilgili bazı ayrıntıları konuştu.
İnşaat teftişi sırasında Obama’yı gizli servis görevlileri yalnız bırakmayarak güvenliğini sağladı.