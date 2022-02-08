Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi

Barack Obama, Hawaii'de okyanus kıyısındaki evinin inşaat çalışmalarını denetledi. Gizli servis elemanlarının koruması altında ustalarla konuşan Obama, evinin yapımında yasağı deldiği için komşularıyla sorun yaşamıştı. (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 11:33

Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi - 1

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Hawaii’deki tartışmalı evinin önünde ilk kez görüntülendi.

Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi - 2

Başkanlık görevini bıraktıktan sonra eşi Michelle Obama ile birlikte yapımcılık işine girişen 60 yaşındaki Obama, Hawaii’nin Honolulu şehrinde yer alan ve inşaatı süren okyanus kıyısındaki evinde objektiflere takıldı.

Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi - 3

Obama, yasak olmasına rağmen, deniz kıyısına duvar çekmesi nedeniyle komşularıyla sorun yaşamıştı.

Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi - 4

Obama, inşaat ustalarıyla evin yapımıyla ilgili bazı ayrıntıları konuştu.

Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi - 5

İnşaat teftişi sırasında Obama’yı gizli servis görevlileri yalnız bırakmayarak güvenliğini sağladı.

Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi - 6
Barack Obama tartışmalı evinin inşaatını denetledi - 7

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