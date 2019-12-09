Barack ve Michelle Obama 11 milyon dolara malikane satın aldı

ABD’nin önceki başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, 11,75 milyon dolar değerinde bir malikane satın aldı.
640 metrekarelik yedi yatak odalı evin dokuz banyosu ve pek çok şöminesi bulunuyor.
Obama çifti, Massachusetts’teki Martha’s Vineyard adlı adada yer alan malikaneyi James F. Reynolds’tan satın aldı. Reynolds, 58 yaşındaki Barack Obama’nın başkanlığı döneminde Illinois eyaleti senatörü olarak görev yapmıştı. Reynolds ayrıca, Obama’nın 2008 başkanlık seçimi döneminde ulusal ekonomi komitesinin bir üyesiydi.
TMZ’nin haberine göre Obamalar, Reynolds’tan malikaneyi satın almadan önce yaz boyunca kiraladılar.
2001 yılında inşa edilen malikane, büyük bir okyanus manzarasına sahip.
İşte Obama çiftinin yeni ada evinin fotoğrafları...