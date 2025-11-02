Baraj gölü kuruyunca ortaya çıktı: 1900'lü yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor
Seyhan Baraj Gölü yapılmadan önce çevre köylerin Adana ile bağlantısını kuran Alman Köprüsü, baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Köprü, uzun yıllar sonra kuraklık nedeniyle su çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.
İnşaat mühendisliğini Süleyman Demirel'in yaptığı Seyhan Baraj Gölü, eski Adana'nın 15 kilometre yukarısında 850 bin dönüm araziyi ve Adana'yı Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınından kurtarmak amacıyla 8 Nisan 1956'da yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra Çakıt Nehri kıyısında bulunan başta Çatalan ve Dörtler köyleri olmak üzere birçok mahalle, gölün karşısında kalarak Adana ile irtibatı kesildi.