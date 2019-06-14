1 Barbara Palvin, yüzü olduğu Calzedonia markası için Vogue’un sorularını yanıtladı. Markanın ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonu için Bahamalar’da ikinci kez objektif karşısına geçen

25 yaşındaki Macar güzel, hemcinslerine “Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin” çağrısında bulundu.

2 Çekimler boyunca en çok neyden keyif aldın? Mayoların hepsi muhteşem. Bu da işimi kolaylaştırıyor çünkü kendimi iyi hissediyorum! Ayrıca Bahamalar’da çekim yapmak da çok özel. Kendimi hem çok güvenli hem de özgür hissettim. Güzel bir mayo giymek gerçekten enerjimi etkileyebiliyor. Neon renkleri ve hayvan printlerini de çok sevdim.





3 Mayo mu, bikini mi?

Sanırım iyi bir bronzluk için bikini seçerdim ama seksi bir mayoyu da çok severim.





4 Hayalindeki tatil nasıl?

Kamp yapmayı ve arabayla yolculuk etmeyi çok seviyorum ama Bahamalar’da bir tatile de asla “Hayır” demem.





5 Hâlâ New York’ta yaşıyorsun. Şu ana kadar nasıl geçiyor?

Aslında hâlâ alışmaya çalışıyorum. Macaristan’a göre çok farklı. Ama erkek arkadaşım Dylan ile olmak durumu daha kolay hale getiriyor. Onun sayede kendi evimmiş gibi hissediyorum. Ev, kalbin olduğu yerdir!





6 Kendini tek kelimeyle nasıl tarif ederdin?

Diplomatik...

7 Kadınlara tavsiyen nedir?

Kendilerini oldukları gibi kabul etmeli ve kendilerini sevmeliler! Bunu sadece bir defa yapmanız yeterli çünkü sonra hayatınız boyunca sürecek!





8 Sana verilen en iyi tavsiye neydi?

Kendine karşı dürüst ol!





9 Günün en sevdiğin anı hangisi?

Gün doğumu...



