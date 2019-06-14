Barbara Palvin: Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin
Son dönemde kariyer hayatında hızla yükselen Barbara Palvin, “Vücudunuzla barışık olun” mesajını verdi.
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1Barbara Palvin, yüzü olduğu Calzedonia markası için Vogue’un sorularını yanıtladı. Markanın ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonu için Bahamalar’da ikinci kez objektif karşısına geçen
25 yaşındaki Macar güzel, hemcinslerine “Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin” çağrısında bulundu.
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Çekimler boyunca en çok neyden keyif aldın?
Mayoların hepsi muhteşem. Bu da işimi kolaylaştırıyor çünkü kendimi iyi hissediyorum! Ayrıca Bahamalar’da çekim yapmak da çok özel. Kendimi hem çok güvenli hem de özgür hissettim. Güzel bir mayo giymek gerçekten enerjimi etkileyebiliyor. Neon renkleri ve hayvan printlerini de çok sevdim.
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3Mayo mu, bikini mi?
Sanırım iyi bir bronzluk için bikini seçerdim ama seksi bir mayoyu da çok severim.
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4Hayalindeki tatil nasıl?
Kamp yapmayı ve arabayla yolculuk etmeyi çok seviyorum ama Bahamalar’da bir tatile de asla “Hayır” demem.
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5Hâlâ New York’ta yaşıyorsun. Şu ana kadar nasıl geçiyor?
Aslında hâlâ alışmaya çalışıyorum. Macaristan’a göre çok farklı. Ama erkek arkadaşım Dylan ile olmak durumu daha kolay hale getiriyor. Onun sayede kendi evimmiş gibi hissediyorum. Ev, kalbin olduğu yerdir!
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6Kendini tek kelimeyle nasıl tarif ederdin?
Diplomatik...
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7Kadınlara tavsiyen nedir?
Kendilerini oldukları gibi kabul etmeli ve kendilerini sevmeliler! Bunu sadece bir defa yapmanız yeterli çünkü sonra hayatınız boyunca sürecek!
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8Sana verilen en iyi tavsiye neydi?
Kendine karşı dürüst ol!
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9Günün en sevdiğin anı hangisi?
Gün doğumu...
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10En güzel plaj aksesuarı sence nedir?
Dondurma...