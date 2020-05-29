Yıllar önce, Barbie bebeklerin gerçek hayattan uzak, gerçek üstü 'mükemmel' görünümlerine karşı başlattığı kampanyayla tanınan Tonya Ruiz, bu defa, "Barbie bebek karantinaya girerse nasıl görünür?" sorusuna yanıt veren bir proje gerçekleştirdi. İşte saç boyası gelen, evde abur cubur yemekten kilo alan, kişisel bakımını kendi yapan, mutfak işlerinden dolayı üstü başı kirlenen, evde çocuklarıyla ilgilenen Barbie bebekler...
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29.05.2020 - 11:59
Abur cubur yiyip kilo alan Barbie
Karantinada pek çok insa gibi mutfakta ekmek yapan Barbie.
Kişisel bakımını evde kendi yapan Barbie.
Evde televizyon seyreden Barbie.
Okul çağı çocuklarına evde eğitim veren Barbie.
Yeni hobiler edinen Barbie.
Geceleri uykusuz geçiren Barbie.
Evde çift çatışması.
Ken ile Zoom görüşmesi
Karantinada günleri unutan Barbie.
Salgınla mücadelenin kahramanı Barbie.
Bir başka salgın dönemi kahramanı, temizlik görevlisi Barbie.
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