Barbie bebek moda yarışması başlıyor

24.03.2021 - 07:04
Barbie bebekleri üreten Mattel firması, Barbie Fashion Battle (Barbie Moda Savaşı) adıyla bir televizyon programı hazırlıyor.
Dünya çapında tanınan oyuncak şirketi, Mission Control Media adlı TV prodüksiyon şirketiyle işbirliği yaptığı yarışma programında yeni nesil tasarımcıları keşfetmeyi planlıyor.
Barbie Fashion Battle yarışmasında 12 gelecek vaat eden tasarımcı, moda ikonu ünlüleri giydiren iki ayrı moda evine katılacak. Yarışmacılar, Barbie için minyatür kıyafet koleksiyonları hazırlayacak.
Kazanan, nakit para ödülünün yanı sıra Mattel Creations için bir dizi Barbie bebek modası tasarımı yapma fırsatına da sahip olacak.
Yarışma programı için henüz hiçbir TV kanalıya anlaşma yapılmadı.
Mattel firması son dönemlerde, tek tip güzellik dayattığı eleştirilerine karşı hareket olarak, farklı beden ve ten rengindeki Barbie bebekler üretiyor.
ÇEŞİTLİLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARDI
Barbie ile oynayan çocukların zihninde güzel olmak için sarışın, mavi gözlü, ince belli ve kıvrımlı hatlara sahip olmak gerektiği algısı yerleştirdiği için eleştirilen Mattel, bugüne kadar Asyalı, siyah, meslek sahibi, vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebekler üretti.
GERÇEK KADINLARIN BEBEKLERİ
Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek anlayışına karşı 2018’de gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretilmişti. Türkiye’den dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat ile yazar ve oyuncu Gülse Birsel’in de yer aldığı koleksiyonda Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham, kadın astronot Samantha Cristoforetti gibi isimler bulunuyordu.