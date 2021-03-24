Barbie bebek moda yarışması başlıyor

ÇEŞİTLİLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARDI

Barbie ile oynayan çocukların zihninde güzel olmak için sarışın, mavi gözlü, ince belli ve kıvrımlı hatlara sahip olmak gerektiği algısı yerleştirdiği için eleştirilen Mattel, bugüne kadar Asyalı, siyah, meslek sahibi, vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebekler üretti.