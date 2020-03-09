Barbie'nin rol model seçtiği Sümeyye Boyacı: Bir hayalim var

Çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçen Barbie, 2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti. Gelişmenin ardından konuşan Boyacı, "Benim bir hayalim var. Şu ana kadar Olimpiyatlar’da yüzme branşında Türkiye’den hiç madalya alınmamış. Ben altın madalya alıp İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Bunların hayalini kurarken bile gözlerim doluyor. Antrenmanlarda ne zaman çok yorulduğumu hissetsem bu hedefim aklıma geliyor" ifadelerini kullandı.

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09.03.2020 - 10:07

Önyargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının hayali duvarlarını ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçen Barbie, 2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti.







Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalyası bulunan Boyacı, Hürriyet'e konuştu. Boyacı, "Eskişehir gibi denizi olmayan bir kentte nereden aklınıza esti ve yüzmeye başladınız?" sorusuna "Beş yaşındayken akvaryumdaki balıkları izleyip onların kolsuz yüzdüklerini keşfettim. O zaman karar verdim" sözleriyle yanıt verdi.







Boyacı, küçükken oynadığı Barbie’nin bir gün yüzü olacağı hakkında düşünlerini ise şu sözlerle açıkladı: "Bu bana söylenene kadar hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. İlk duyduğumda inanamadım. Çığlık atmak istedim. O anki hislerimi hiç unutamayacağım. Şu ana kadar kolları olmayan bir Barbie hiç üretilmemiş, ben ilk oldum. Benimle birlikte kolları olmayan ama kanatları olan bir Barbie ortaya çıktı. Benim görünmeyen kanatlarım var. Biri yaşama sevincim ve azmim. Diğeri de ailemin bana olan desteği. Yani iki kanat..."







Ünlü yüzücü, "Bütün bu tempoda zorlandığınızı hissettiğiniz olmuyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çok zor ama benim bir hayalim var. Şu ana kadar Olimpiyatlar’da yüzme branşında Türkiye’den hiç madalya alınmamış. Ben altın madalya alıp İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Bunların hayalini kurarken bile gözlerim doluyor. Antrenmanlarda ne zaman çok yorulduğumu hissetsem bu hedefim aklıma geliyor."







"İlk hedefim 2020 Tokya Paralimpik Oyunları’nda şampiyonluk. Ama ileride sporcu psikoloğu olmak istiyorum. Sunucu olmak gibi bir hayalim de var. Çünkü bir şeyler anlatmayı, konuşmayı çok seviyorum."

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