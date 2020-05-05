Barbie’ye özendi defalarca dudak dolgusu yaptırdı

Bulgar sosyal medya fenomeni Andrea Ivanova, Barbie’ye özenip 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Ortaya çıkan son halinden memnun olan Ivanova, dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu dile getirdi.

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DHA 05.05.2020 - 12:28

Bulgaristan’da 22 yaşında Andrea Ivanova, Barbie’ye özenip 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı.







Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Andrea Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor.







Son hyaluronik asit dudak dolgusunu geçen haftalarda yaptıran Ivanova, “Bazı doktorlar bu büyüklüğün yeterli olduğunu düşünüyor fakat ben daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.







‘Gerçek Barbie’ olarak tanımlanan Ivanova, “Doktorum yeniden dolgu yapacağını fakat 2 ay beklemek zorunda olduğumu söyledi. tek amacım dudağımın eşşiz olması” diye konuştu.







Genç fenomen “Yeni dudaklarımı çok seviyorum. enjeksiyondan sonra yemek zor ve özellikle de uygulamanın iki ila üç gün sonrası zor geçiyor” ifadelerini kullandı.







Ivanova sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu işlemler için ne kadar para harcadığımı hesaplamadım”

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