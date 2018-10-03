Barcelona oyuncularının yeni stili (32 bin 778 lira)
ntv.com.tr
Barcelona'nın yıldız futbolcuları, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yeni kıyafet sponsoru Thom Browne imzalı takım elbiseleriyle ilk kez basının karşısına çıktı. Futbolcuların her birinin kıyafetinin ederi 4200 sterlin (Yaklaşık 32 bin 778 TL) takımın bir seyahatlik toplam kıyafet değeri ise 100 bin sterlin (Yaklaşık 778 bin TL).
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Barcelona futbol takımı, Tottenham’la oynayacağı Şampiyonlar Ligi B Grubu maçı için Londra’ya gitti.
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Futbolcular, havaalanında gri renkte bir örnek şık takım elbiseleriyle dikkat çekti.
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Lionel Messi ve diğer yıldız oyuncular, kulübün global sponsoru olan tasarımcı Thom Browne imzalı yeni takım elbiseleriyle ilk kez görüntülendi.
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Takım elbiselerini beyaz gömlek, Oxford stili kravat, gri kazak ve siyah ayakkabılarla tamamlayan futbolcuların her birinin kıyafetinin ederi 4200 sterlin (32 bin 778 TL) olarak açıklandı.
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Futbolcuların giydiği takım elbise 1950 sterlin, kazak 750 sterlin, kravat 200 sterlin, ayakkabı 950 sterlin ve gömlek 370 sterlin değerinde.
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Takımın teknik direktörü Ernesto Valverde ve 20 Barcelona’lı futbolcunun Londra seyahati için toplam kıyafet maliyeti 100 bin sterline (Yaklaşık 778 bin TL) ulaştı.
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Amerikan moda markası Thom Browne, yaz başında takımın sahalar dışındaki resmi kıyafet sponsoru olduğunu duyurmuştu.
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Sponsorluk anlaşması gereği, Barça oyuncuları önümüzdeki üç sezon boyunca Şampiyonlar Ligi seyahatlerinde Thom Browne takım elbiseleri giyecek.