Barcelona’da milyonlarca turistin gezdiği meşhur La Pedrera binasında tek başına kaldı

Binanın başka bölümünde, Viladomiu’nun oturduğu bölümden ayrı, iki kiracı daha bulunuyor. Onların asansörleri ve merdivenleri farklı yerde. Binanın birkaç koruması da görev saatlerinde işlerinin başındalar. Ancak bu yine de Viladomiu’nun yalnız olduğu gerçeğini değiştirmiyor.