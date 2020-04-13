Barcelona’da milyonlarca turistin gezdiği meşhur La Pedrera binasında tek başına kaldı

13.04.2020 - 12:39 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 12:55
Normal zamanlarda günde üç binden fazla turistin gezdiği bir ev burası. Ancak corona virüs salgını nedeniyle İspanya genelinde karantina uygulanınca Ana Viladomiu, kendini Barcelona’nın en önemli turistik mekanlarından birinde yapayalnız kalmış vaziyette buldu.
KİRACILAR TAŞINDI
Viladomiu, 30 yıldan uzun bir zamandır ünlü mimar Antoni Gaudi’nin yüz yıldan uzun bir süre önce inşa ettiği değerli yapı La Pedrera’da yaşıyor. Dalgalı taş cephesi ve figürlü balkonlarıyla dikkat çeken binanın ziyaretçi sayısı yıldan yıla artınca son dönemde binanın neredeyse bütün kiracıları taşınmıştı.
"TEK DUYDUĞUM KENDİ AYAK SESLERİM"
Corona salgını nedeniyle turistik ziyaretler durunca Viladomiu, koskoca binada bir başına yaşamaya başladı. Guardian gazetesine konuşan Viladomiu, “La Pedrera kapılarını kapattı ve ben içeride bir gardiyan gibi kaldım. Tek duyduğum kendi ayak seslerim ve sessizlik” dedi.
Binanın başka bölümünde, Viladomiu’nun oturduğu bölümden ayrı, iki kiracı daha bulunuyor. Onların asansörleri ve merdivenleri farklı yerde. Binanın birkaç koruması da görev saatlerinde işlerinin başındalar. Ancak bu yine de Viladomiu’nun yalnız olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Turistler için olağan dışı bir deneyim sunan bina geçen yıl 1,3 milyon turist çekti. Viladomiu, onca turistin akınına uğrayan bir binanın dördüncü katında oturma deneyimini geçen yıl çıkardığı, Son Komşu adlı kitabında anlattı.
"KAPIYI TEKRAR AÇTIKLARINDA ŞOKE OLACAĞIM"
“Yalnızlığa gitgide daha fazla alışıyorum” diyen Viladomiu, “Şoke edici olan şey, kapıları açtıkları ve insanların içeri girmeye başladığı ilk gün olacak. ‘Madre mia, neler oluyor?’ diyeceğim” şeklinde konuştu.