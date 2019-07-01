Barcelona’nın yeni transferi Frenkie de Jong'un Alanya tatili
Barcelona’nın Ajax’tan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, tatil için Antalya’nın Alanya ilçesine geldi.
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Barcelona’nın Ajax’tan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya’nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor. Ünlü futbolcu arkadaşlarıyla birlikte otel önünde bulunan denizde su sporları yaparken görüntülendi.
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İspanyol devi Barcelona’nın, Ajax’tan yeni sezon için 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Jong’ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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Genç yıldız arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı.
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Oldukça renkli görüntülerin olduğu etkinliklerde kameralara poz veren Jong, Alanya’yı çok sevdiğini dile getirdi.