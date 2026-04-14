Barış Arduç altın madalya kazandı. Profesyonel sporcu olan ünlü isimler
14.04.2026 16:23
Son Güncelleme: 14.04.2026 16:55
Ceren Ekşi
Oyuncu Barış Arduç, bu kez Jiu-Jitsu şampiyonasındaki başarısıyla gündem oldu. Arduç'un kazandığı madalya sonrası profesyonel olarak spor yapan ünlüler merak edildi.
Bir süredir gözlerden uzak olan ve son olarak “Aşk ve Gözyaşı” adlı dizide boy gösteren Barış Arduç, spor tutkusuyla bilinen ünlü isimler arasında yer alıyor. Jiu-Jitsu yapan Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katıldı.
Performansıyla adından söz ettiren Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı. Altın madalyası ile poz veren ünlü oyuncu, müsabakadan kareleri de takipçileriyle paylaştı.
Tüm bunların ardından profesyonel olarak sporla uğraşan ünlü isimler akıllara geldi. İşte profesyonel sporla uğraşan ünlü isimler...
OKAN KURT
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, bir süredir vücut geliştirmeyle uğraşıyor. Birkaç hafta önce Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılan Kurt, podyumda boy göstermişti. Formda haliyle dikkat çeken Kurt'a Demet Akalın'dan da destek gelmişti.
Akalın'a teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Kurt, "Başta her anımda yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, en zor anımda senin çok büyük emeğin var. "Seni ben kendim yarışmaya götüreceğim" diyen karıma çok teşekkür ediyorum. (Seni Seviyorum Minik)" ifadelerini kullanmıştı.
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Bursaspor altyapısında yetişmiş eski bir kaleci olan Erkan Kolçak Köstendil, 2021'de Hollanda'da Amsterdam Gençlerbirliği'nde kalecilik yaptı. Oyunculuk ve futbolu bir arada götüren Köstendil, daha önce de 46 yaşına kadar yeşil sahalarda olacağını söylemişti.
ÇAĞLA KUBAT
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra rüzgar sörfündeki başarısıyla da adından söz ettiren eski Türkiye güzeli Çağla Kubat, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim, şimdilerde Çeşme Alaçatı'da kendi adını taşıyan kulübünde sporcu yetiştiriyor.
OGEDAY GİRİŞKEN
Survivor 2017 ile adını duyuran Ogeday Girişken, o sezon şampiyon oldu. 2022 ve 2024'te de Survivor'a katılan Girişken, Survivor All Star 2024'te ikinci kez şampiyon oldu.
Uzun yıllar profesyonel olarak kürek sporuyla uğraşan 33 yaşındaki Ogeday Girişken, Survivor sonrası oyunculuğa adım attı. Ünlü isim, "Bir Litre Gözyaşı", "Savaşçı", "Alparslan: Büyük Selçuklu", "Aşk 101", "Sihirli Annem" gibi birçok projede rol aldı.