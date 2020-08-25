Menajerimi Ara'nın Kıraç'ı Barış Falay: Dünyada karşılık bulmuş diziyi bu topraklara uyarlıyoruz

25.08.2020 - 14:22
Yıllardır çok konuşulan, başarılı bir çok projede yer aldınız. Şimdi ise dünyada rekorlar kıran ve ilk kez bizim ülkemizde uyarlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisinde menajer rolündesiniz. Orijinalini izlememiş olanlara diziyi ve canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?
- Orijinali Fransız yapımı bir dizi. Dünyada da ciddi bir karşılık bulmuş yapımlardan. Biz biraz daha bu topraklara uyarlıyoruz bu hikayeyi. Biraz daha bu toprakların tadına getiriyoruz. Hikaye 4 menajer üzerinden ilerliyor ve menajerlerin iş dünyasını anlatırken dizi-film sektörüne de bir perde aralıyor. Oldukça eğlenceli, renkli ve akıcı bir hikayesi var. Benim canlandırdığım Kıraç ise pragmatik, sol beyin düşünen, olaylara çözümcü yaklaşan bir karakter. Duygularını hiç göstermeyen, bunu fazlasıyla becerebilen bir adam. Bir tarafıyla da karşısındakini ikilemde bırakabiliyor ve bununla da eğlenen bir adam. Eğlenceli, serseri bir tarafı var.
Merak edilen ünlülerin dünyasını ve bu dünyanın içindeki düzeni, menajer&oyuncu ilişkilerini tüm açıklığıyla anlatan bir proje ‘Menajerimi Ara’. Bu dizi sektöre girmek isteyenlere yol gösterecek diyebilir miyiz?
- Bu sektöre girmek isteyenlere yol gösterir mi bilemem ama evet bir fikir verecektir. Bir bakış açısı geliştirecektir diyebiliriz.
Kıraç hırsları uğruna her şeyi yapabilecek bir menajer. Rol gereği de olsa oyuncuları yöneten tarafta olmak keyifli mi? Ya da gerçekten zormuş dediğiniz oldu mu?
- Her mesleğin kendine özel zorlukları, keyifli tarafları vardır. Ben kendi mesleğimden gayet memnunum. Sadece bu işi yaptığım için de başka bir meslekle karşılaştırma yapamayacağım ne yazık ki. Oyuncu ona verilen rol ne ise onu canlandırır. Bu sefer de bir menajeri canlandırarak kendi mesleğimi yapıyorum. Menajer olmak deneyimi de enteresan tabi keyifli.
Barış Falay kendini Kıraç’a teslim eder miydi?
- Yok ben kendimi Kıraç gibi birine sanmıyorum, teslim etmezdim herhalde. Zira hiç de Kıraç gibi olmayan bir menajerle uzun yıllardır çalışıyorum.
Dışarıdan büyülü görünen bu sektöre girmek isteyen birçok kişi kötü niyetli kişilerce dolandırılabiliyor. Oyuncu olmak isteyen gençlere tecrübeli bir oyuncu olarak ne gibi tavsiyeleriniz olur?
- Yani mektepli yolu seçmiş, bilgiye inanan, oyunculuğun başka birileri olabilme sanatı olduğunu hiçbir zaman unutmadan mesleğimi icra eden biri olarak, oyuncu olmak isteyen gençlere bu işin etraflıca eğitimini almalarını tavsiye ediyorum.
Bu projeye dahil olduktan ve bir menajere hayat vermeye başladıktan sonra kendi tarafınızla ilgili farkındalığınızda değişiklikler oldu mu?
- Ben daha çok işin eğlencesindeyim ki iş bir tarafıyla da eğlencesi bol bir iş. Seyirciye keyifle vakit geçirebileceğini, eğlenerek vakit geçirebileceğini vadediyor. Eğlenerek işimi yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Her bölüme yıldız bir oyuncu kendi ismiyle konuk oluyor. Siz bu projenin konuk oyuncusu olsaydınız, sektörle ilgili nasıl bir konuyu işleyen hikayeyi oynamak sizi heyecanlandırırdı?
- Yok birbirimizden farkımız eninde sonunda hepimiz insanız diyebilecek bir hikaye belki. Bilemiyorum ki buna da net bir cevap vermek oldukça zor. Senaristlerimizin verebileceği bir cevap belki de. Sonuçta onlar da bu sektörün en önemli yapı taşlarından.