Menajerimi Ara'nın Kıraç'ı Barış Falay: Dünyada karşılık bulmuş diziyi bu topraklara uyarlıyoruz

Yıllardır çok konuşulan, başarılı bir çok projede yer aldınız. Şimdi ise dünyada rekorlar kıran ve ilk kez bizim ülkemizde uyarlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisinde menajer rolündesiniz. Orijinalini izlememiş olanlara diziyi ve canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

- Orijinali Fransız yapımı bir dizi. Dünyada da ciddi bir karşılık bulmuş yapımlardan. Biz biraz daha bu topraklara uyarlıyoruz bu hikayeyi. Biraz daha bu toprakların tadına getiriyoruz. Hikaye 4 menajer üzerinden ilerliyor ve menajerlerin iş dünyasını anlatırken dizi-film sektörüne de bir perde aralıyor. Oldukça eğlenceli, renkli ve akıcı bir hikayesi var. Benim canlandırdığım Kıraç ise pragmatik, sol beyin düşünen, olaylara çözümcü yaklaşan bir karakter. Duygularını hiç göstermeyen, bunu fazlasıyla becerebilen bir adam. Bir tarafıyla da karşısındakini ikilemde bırakabiliyor ve bununla da eğlenen bir adam. Eğlenceli, serseri bir tarafı var.

MENAJERİMİ ARA FRAGMAN - TIKLA İZLE