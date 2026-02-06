Barış Manço'suz geçen 27 yıl. Usta isim Roma'da anıldı
06.02.2026 13:48
AA
Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço, vefatının 27'nci yılında Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde anıldı.
1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço, vefatının 27'nci yılında unutulmadı. Usta müzisyen, Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde şarkılarının çalındığı bir konserle anıldı.
MANÇO'NUN PEK ÇOK ŞARKISI SESLENDİRİLDİ
İtalya'da yaşayan Türk solist ve müzisyen Selen Çapacı, İtalyan müzisyenler Federico Pascucci (klarnet) ile Iacopo Schiavo'dan (gitar) oluşan trio, Barış Manço’nun "Gülpembe", "Balböceği", "İşte Hendek İşte Deve", "Domates Biber Patlıcan", "Anlıyorsun Değil Mi?" gibi unutulmaz pek çok şarkısını seslendirdi.
Konsere, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi'nin yanı sıra İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Türk kültürüne meraklı İtalyanlar katıldı.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR KONSERDİ"
Solist Selen Çapacı, böyle bir konser verdikleri için halen çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Benim için çok önemli bir konserdi. Gerçek bir gurur” dedi.
Barış Manço jenerasyonundan olmadığını belirten Çapacı, "Barış Manço'yu ucundan kaçırmış ama yine de anaokulumda 'Arkadaşım Eşek' ile dans etmiş, onun şarkılarıyla büyümüş biriyim" diye konuştu.
İTALYAN MÜZİSYEN PASCUCCI: BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ
İtalyan müzisyen Pascucci ise Barış Manço'nun müziğinde bildiği unsurların yer aldığını ve onun müziği üzerine çalışmanın keyifli olduğunu belirtti. Konsere olan ilgiden de memnun olan Pascucci, “Türk dinleyicilere çalmak ve olumlu geri dönüş almak benim için gerçekten çok değerliydi. Bu yüzden çok heyecan verici bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.