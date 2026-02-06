Barış Manço'suz geçen 27 yıl. Usta isim Roma'da anıldı

Solist Selen Çapacı, böyle bir konser verdikleri için halen çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Benim için çok önemli bir konserdi. Gerçek bir gurur” dedi.



Barış Manço jenerasyonundan olmadığını belirten Çapacı, "Barış Manço'yu ucundan kaçırmış ama yine de anaokulumda 'Arkadaşım Eşek' ile dans etmiş, onun şarkılarıyla büyümüş biriyim" diye konuştu.