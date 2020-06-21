Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri)

Bazı ünlülerin bizim bildiğimizin dışında ikinci ya da tamamen farklı isimleri var. Müziğimizin efsanevi isimlerinden Barış Manço'nun da gerçekte dört adı olduğunu oğlu Doğukan Manço açıkladı. Manço, bilinenden farklı bir isme sahip olan tek ünlü değil. İşte, sahneden podyuma, televizyondan sinemaya ünlülerin gerçek adları...

ntv.com.tr 21.06.2020 - 14:45 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 14:58

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 1

BARIŞ MANÇO

Doğukan Manço, YouTube’da “Barış Manço’nun asıl ismi” başlıklı bir video yayınladı.

Babasının aslında birden fazla ismi olduğunu söyleyen Manço, o isimlerin neden, nasıl konulduğunu şöyle anlattı:

“II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak ‘Savaş’ ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi ‘Mehmet’, dedesi Mehmet Abdi Manço’dan geliyor. Halam İnci Manço’dan dinlediğim kadarıyla; 1942’de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943’te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf’ eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun’ demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço’ olarak geçmiş. 1954’te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf’ ismini çıkartmışlar.”

İşte diğer ünlülerin gerçek adları...

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 2

MEGHAN MARKLE

Rachel Meghan Markle

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 3

ADİLE NAŞİT

Adela Özcan
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 4

BRUNO MARS

Peter Gene Hernandez

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 5

BEN FERO

Ferhat Yılmaz

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 6

LANA DEL REY

Elizabeth Woolridge Grant

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 7

ELTON JOHN

Reginald Kenneth Dwight

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 8

SEDA SAYAN

Aysel Gülaçar
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 9

NATALIE PORTMAN

Neta-Lee Hershlag

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 10

DANLA BİLİC

Neslihan Damla Akdemir

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 11

TRAVIS SCOTT

Jacques Berman Webster

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 12

ZARA

Neşe Ulus
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 13

JULIANNE MOORE

Julie Anne Smith

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 14

OKAN BAYÜLGEN

Kaan Okan Görgün
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 15

JAMIE FOXX

Eric Marlon Bishop

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 16

BURCU ESMERSOY

Kamile Burcu Esmersoy
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 17

WHOOPI GOLDBERG

Caryn Elaine Johnson

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 18

TEOMAN

Fazlı Teoman Yakupoğlu
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 19

LADY GAGA

Stefani Joanne Angelina Germanotta

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 20

SEZEN AKSU

Fatma Sezen Yıldırım
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 21

MEG RYAN

Margaret Mary Emily Hyra

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 22

ŞENER ŞEN

Ali Haydar Şen
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 23

THE WEEKND

Abel Makkonen Tesfaye

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 24

CÜNEYT ARKIN

Fahrettin Cüreklibatur
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 25

PRENS HARRY

Prens Henry Charles Albert David

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 26

ORHAN GENCEBAY


Orhan Kencebay
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 27

NICKI MINAJ

Onika Tanya Maraj

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 28

ASENA

Onur Çakmak
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 29

WOODY ALLEN

Allan Stewart Konigsberg

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 30

BANU ALKAN

Liz Remka Rebronja
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 31

BÜLENT ERSOY

Bülent Erkoç
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 32

CARDI B

Belcalis Marlenis Almanzar

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 33

FERDİ TAYFUR

Turhan Bayburt
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 34

LORDE

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 35

MÜSLÜM GÜRSES

Müslüm Akbaş
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 36

YILMAZ GÜNEY

Yılmaz Pütün
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 37

NİRAN ÜNSAL

Fatma Uludan Canevi
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 38

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlı
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 39

MARILYN MONROE

Norma Jeane Mortenson

Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 40

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Abdullah Bazencir
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 41

KİBARİYE

Bahriye Tokmak
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 42

DOĞUŞ

Orhan Baltacı
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 43

HARİKA AVCI

Nermin Ocak
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 44

MUAZZEZ ERSOY

Hatice Yıldız Levent
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 45

NİHAT DOĞAN

Rıza Doğan
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 46

NURİ ALÇO

Nureddin İbrahimov
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 47

MUAZZEZ ERSOY

Hatice Yıldız
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 48

PETEK DİNÇÖZ

Diğdem Ezgü
Barış Manço'ya dört isim konulmuş (Ünlülerin gerçek isimleri) - 49

ALİŞAN

Serkan Burak Tektaş

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