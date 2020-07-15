Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?)

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.





