Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?)

Şubat ayında başlayan Survivor 2020 son erdi. Survivor Barış büyük oylama sonucu İstanbul'da düzenlenen yarı finale gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri oldu. Barış'ın yanı sıra Yasin ve Cemal Can Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. Ardından yapılan SMS oylamasında Barış ve Cemal Can büyük finale isimlerini yazdırdı. Cemal Can'ın şampiyon olmasıyla Barış finalde şampiyonluğu kaybetti. İşte Barış hakkında bilgiler ve Survivor macerasından yansıyan kareler...

ntv.com.tr 15.07.2020 - 00:49

Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 1

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.


Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 2
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.


Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 3
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 4
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 5
İşte Barış'ın survivor 2020'den yansıyan bazı kareleri...
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 6
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 7
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 8
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 9
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 10
Barış Murat Yağcı Survivor 2020'de finalde şampiyonluğu kaçırdı (Survivor Barış kimdir, nereli?) - 11

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