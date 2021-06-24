Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi?

Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın özel hayatıyla ilgili yeni birliktelik iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medyada sık sık sörf videolarını paylaşan Atli'ye bazı çekimlerde Nisa Bölükbaşı da eşlik ediyor.





