Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi?

Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın Suleyman Atli ile birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın özel hayatıyla ilgili yeni birliktelik iddiası ortaya atıldı. UçanKuş TV'nin haberine göre; Bölükbaşı gönlünü Survivor elemelerinde tanıştığı sörfçü Suleyman Atli'ye kaptırdı. Sosyal medyada sık sık sörf videolarını paylaşan Atli'ye bazı çekimlerde Nisa Bölükbaşı da eşlik ediyor. Bölükbaşı ve Yağcı ilişkilerine geçtiğimiz ay noktayı koymuş ve yollarını ayırmıştı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" demişti.