Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi?

Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın Suleyman Atli ile birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.

24.06.2021 - 10:36

Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi? - 1
Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın özel hayatıyla ilgili yeni birliktelik iddiası ortaya atıldı.


Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi? - 2
UçanKuş TV'nin haberine göre; Bölükbaşı gönlünü survivor elemelerinde tanıştığı sörfçü Suleyman Atli'ye kaptırdı.


Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi? - 3
Sosyal medyada sık sık sörf videolarını paylaşan Atli'ye bazı çekimlerde Nisa Bölükbaşı da eşlik ediyor.


Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi? - 4
Bölükbaşı ve Yağcı ilişkilerine geçtiğimiz ay noktayı koymuş ve yollarını ayırmıştı.


Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi? - 5
Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" demişti.

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