Baş ağrısı olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre baş ağrısı olanlar oruç tutabilir mi?
Hafif baş ağrısı yaşayanlar genellikle oruç tutabilir. Açlıktan kaynaklanan hafif ağrılar, vücudun uzun süre besinsiz kalması nedeniyle oluşabilir ve iftardan sonra çoğu zaman geçer. Ağrı çok şiddetli hale gelirse orucu bozma izni bulunur ve daha sonra kaza etmek gerekir.
BAŞ AĞRISI OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Orta derece ya da ara sıra olan baş ağrısı, sağlığı aşırı etkilemiyorsa oruç tutmaya devam edilebilir. Hafif rahatsızlıklarda dinlenme, serin yerde bekleme ve hafif nefes egzersizleri gibi yöntemler önerilir. Fakat kronik veya şiddetli baş ağrısı sorunu olanlar daha dikkatli davranmalıdır. Migren gibi hastalıklarda ağrı krizleri uzun sürebilir. Bu durumda doktor görüşü almak tavsiye edilir. Oruç tutarken dayanılmaz ağrı olursa oruç bozma ruhsatı mevcuttur. Daha sonra kaza etmek de mümkündür.
ORUÇ TUTARKEN BAŞ AĞRISI NORMAL Mİ?
Orucun ilk günlerinde baş ağrısı oldukça normal kabul edilir. Vücut uzun süre aç ve susuz kaldığında metabolik düzen değişir ve alışkanlıkların kesilmesiyle ağrı tetiklenebilir. Özellikle kafein tüketimi yoğunsa, çay veya kahveden mahrum kalmak ağrıya yol açar. Kan şekeri düşmesi de gün boyu devam eden hafif veya orta şiddette baş ağrısını tetikler. Genellikle iftarla birlikte ağrı hafifler ve birkaç gün içinde vücut yeni düzene alışır. Ramazan’ın başında daha sık görülen bu durum, sonraki günlerde azalabilir. Aniden başlayan aşırı şiddetli ağrılar ise normal sayılmaz ve tıbbi değerlendirme gerekebilir.
ORUÇ BAŞ AĞRISI YAPAR MI?
Oruç, vücudun beslenme ve sıvı alma düzenini değiştirdiği için baş ağrısına yol açabilir. Kan şekerinin düşmesi, susuzluk, kafein yoksunluğu ve uyku düzeninin bozulması başlıca sebepler arasında bulunur. Yeterli sıvı almamak, sıcak havada uzun süre susuz kalmak gibi faktörler baş ağrısını daha da belirgin hale getirir. Çay ve kahve tüketimini aniden kesmek de bu ağrıların nedenlerindendir. Her bünyede farklı sonuçlar ortaya çıksa da baş ağrısı sıkça rastlanılan bir durumdur. Genellikle iftar saatinden sonra su ve gıda alımına bağlı olarak ağrı hafifler veya tamamen kaybolur. Böylece ciddi bir sorun oluşturmaz.
ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?
Gün içinde ilaç kullanılamadığı için doğal yöntemler önem kazanır. Sessiz ve loş bir yerde bir süre istirahat etmek, baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Hafif masaj ve soğuk kompres uygulamaları rahatlama sağlar. Kafa bölgesine ya da ensenin üst tarafına bir bezle soğuk temas yapmak kan damarlarını büzerek ağrıyı azaltabilir. Nefes egzersizleri de gerilimi azaltır. Derin nefes alıp vererek sakinleşmek fayda getirir. Dikkati dağıtacak hafif faaliyetler yapmak veya kısa molalar vermek ağrı algısını düşürebilir.