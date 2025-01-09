Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti: 10 yıl ömrü kaldığını öğrendi

Yapılan biyopside Bethany Wriht'ın tümörünün 3. derece astrositom olduğu ve hızla büyüdüğü ortaya çıktı. Doktorlar, hastalığının seyri hakkında oldukça karamsar bir tahminde bulunarak, genç kadının üç ila on yıl arasında bir ömrü kaldığını söyledi. Dünyası başına yıkılan Wright, ''Henüz 26 yaşındayım. Oğlumun büyüdüğünü göremeyecek olmak beni mahvediyor'' dedi.

Ameliyatın ardından 33 seans radyoterapi ve 12 tur kemoterapi tedavisi gören Bethany, şimdilerde bir mucize olmasını ve kanserin onu hayattan koparmamasını ümit ediyor.