Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti: 10 yıllık ömrü kaldığını öğrendi
İskoçya'nın Glasgow bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Bethany Wright, geçmek bilmeyen baş ağrılarının sebebini hamilelik sandı ancak yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç kadının beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, talihsiz kadının üç ila 10 yıl arasında bir ömrü kaldığını belirtti.
9 aylık hamile olan Bethany Wright, birkaç hafta sonra doğum yapmayı beklerken, korkunç bir haberle sarsıldı. Geçmek bilmeyen baş ağrılarının hamilelik kaynaklı olabileceğini düşünen genç kadın, ağrıların şiddetlenmesiyle hastaneye gitti. Doktorlar, ilk etapta bu durumun preeklampsi (hamilelikte yüksek tansiyonun yol açtığı bir komplikasyon) olarak değerlendirdi ancak yapılan BT taramasında, Wright'ın beyninde 6 santimetre çapında bir tümör olduğu saptandı.