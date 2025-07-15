Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi?
Uykusuzluk, migren, stres ve sinüzit gibi pek çok etken, baş ağrısına yol açabilir. Ancak yeni bir araştırmaya göre, bu tür ağrıların kökeni, çok daha eskiye, hatta Neandertallere kadar uzanıyor olabilir.
Evolution, Medicine, and Public Health dergisinde yayınlanan araştırma, bazı bireylerin baş ağrısına yol açan beyin yapısı bozukluklarının, Neandertal genlerinden kaynaklanabileceğini ortaya koydu. “Chiari malformasyonu” olarak bilinen bu bozukluk, beynin alt kısmının omuriliğe doğru normalden fazla sarkması sonucu oluşuyor ve her 100 kişiden birini etkiliyor.
Hafif vakalarda baş ağrısı ve boyun ağrısına neden olan bu durum, daha ciddi vakalarda nörolojik sorunlara yol açabiliyor.