Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi?

Araştırmanın sonuçlarına göre, CM-I malformasyonuna sahip modern insanların beyinlerinin omuriliğe bağlandığı bölgelerde belirgin farklılıklar vardı. Ancak bu yapısal benzerlik, yalnızca Neandertal kafataslarında görüldü. Diğer insan ataları, bu bozukluğu olmayan modern insanlara daha yakındı.

Dr. Kimberly Plomp, “Homo erectus ve Homo heidelbergensis’in hem Neandertallerin hem de modern insanların ataları olduğu düşünülüyor. Bu nedenle, sağlıklı insan kafataslarıyla daha fazla benzerlik göstermeleri, Neandertaller ve Chiari bozukluğu olan insanlar arasındaki ortak şekil özelliklerini daha da dikkat çekici kılıyor” dedi.



