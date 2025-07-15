Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi?

Uykusuzluk, migren, stres ve sinüzit gibi pek çok etken, baş ağrısına yol açabilir. Ancak yeni bir araştırmaya göre, bu tür ağrıların kökeni, çok daha eskiye, hatta Neandertallere kadar uzanıyor olabilir.

Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi? - 1

Evolution, Medicine, and Public Health dergisinde yayınlanan araştırma, bazı bireylerin baş ağrısına yol açan beyin yapısı bozukluklarının, Neandertal genlerinden kaynaklanabileceğini ortaya koydu. “Chiari malformasyonu” olarak bilinen bu bozukluk, beynin alt kısmının omuriliğe doğru normalden fazla sarkması sonucu oluşuyor ve her 100 kişiden birini etkiliyor.

Hafif vakalarda baş ağrısı ve boyun ağrısına neden olan bu durum, daha ciddi vakalarda nörolojik sorunlara yol açabiliyor.

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Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi? - 2

Önceki araştırmalar, bu tür yapısal bozuklukların, modern insan olan Homo sapiens'in tarih öncesi dönemlerde diğer insan türleriyle çiftleşmesi sonucu ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyordu. Çünkü bu türlerin kafatası yapıları farklıydı ve onlara uygun genler, modern insanlarda anormal gelişimlere neden olabiliyordu.

Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi? - 3

Araştırmacılar, Chiari malformasyonunun en hafif türü olan CM-I’in, Homo sapiens ile diğer insan türleri arasındaki genetik geçişlerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Bu olasılığı incelemek için modern insanlara ait 3 boyutlu kafatası modelleri, Chiari malformasyonu olan ve olmayan 103 kişi arasında karşılaştırıldı. Daha sonra bu yapılar; Homo erectus, Homo heidelbergensis ve Homo neanderthalensis (Neandertaller) dahil olmak üzere sekiz antik insan fosiliyle kıyaslandı.

Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi? - 4

Araştırmanın sonuçlarına göre, CM-I malformasyonuna sahip modern insanların beyinlerinin omuriliğe bağlandığı bölgelerde belirgin farklılıklar vardı. Ancak bu yapısal benzerlik, yalnızca Neandertal kafataslarında görüldü. Diğer insan ataları, bu bozukluğu olmayan modern insanlara daha yakındı.

Dr. Kimberly Plomp, “Homo erectus ve Homo heidelbergensis’in hem Neandertallerin hem de modern insanların ataları olduğu düşünülüyor. Bu nedenle, sağlıklı insan kafataslarıyla daha fazla benzerlik göstermeleri, Neandertaller ve Chiari bozukluğu olan insanlar arasındaki ortak şekil özelliklerini daha da dikkat çekici kılıyor” dedi.

Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi? - 5

Her ne kadar bu çalışma doğrudan genetik bir analiz içermese de, Dr. Plomp bazı insanların kafatası şekillerinin büyük olasılıkla Neandertal genlerinden kaynaklandığını ve bu şeklin Chiari malformasyonuna zemin hazırladığını belirtiyor. Bu durum, tüm Neandertallerin sürekli baş ağrısı çektiği anlamına gelmiyor. 

Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor: Baş ağrımızın nedeni antik genler mi? - 6

COĞRAFYA DA ETKİLİ OLABİLİR

Bilim insanları, Homo sapiens ile Neandertallerin yaklaşık 250 bin yıl önce bugünkü Levant bölgesinde iki büyük dönem boyunca birlikte yaşadığını ve sıkça çiftleştiklerini düşünüyor. Bugün modern insanlarda Neandertal genlerinin yüzde 45’e kadarlık bölümü hâlâ varlığını sürdürüyor; ancak bu genlerin dağılımı coğrafi olarak büyük farklılık gösteriyor.

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