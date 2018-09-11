Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a 210 bin liralık doğum günü hediyesi

Modacı ve stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay doğum günü olan eşine hediye olarak Londra’daki bir galeriden 210 bin liraya 4 tablo aldı.
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Organize İşler 2 ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'la 2 yıldır evli olan Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay 35 yaşına girecek eşi için kesenin ağzını açtı.
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Takvim'in haberine göre; Tatlıtuğ, işleri dolayısıyla İstanbul'da kalırken Dizer de geçtiğimiz gün kardeşi Buket Dizer ve arkadaşlarıyla soluğu İngiltere'de aldı.
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Londra'daki sanat galerilerini gezen Dizer, Tatlıtuğ'un 27 Ekim'deki doğum günü için buradan hediye bakmayı da ihmal etmedi.
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Eşi gibi sanat tutkunu olan Dizer, Tatlıtuğ'a hediye olarak da Londra'daki Saatchi Galery'den 4 adet tablo satın aldı.
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Dizer, eşi için Macar sanatçı Mona Osman'ın 3 tablosu ile Alman ressam Stefanie Heinze'nin bir eserini beğendi.
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Dizer dört tabloya da toplam 25 bin İngiliz sterlini yani 210 bin lira ödedi.