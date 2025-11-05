Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'tan müjdeli haber: Oğullarına kavuştular
05.11.2025 09:43
Haber Merkezi
Kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evliliği olan Başak Gümülcinelioğlu anne oldu. Ünlü çift, güzel haberi ilk aile pozuyla duyurdu.
Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.
CANNES'DA BEBEK MÜJDESİ
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini müjdeledi.
Bir erkek bebek bekleyen ve hamileliği boyunca sık sık paylaşım yapan Başak Gümülcinelioğlu'ndan müjdeli haber geldi.
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, dün oğullarına kavuştu. Ünlü çift, hastanede ilk aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.
"HOŞ GELDİN OĞLUMUZ"
Oğullarına Devin adını veren oyuncu çift, mutluluklarını “Hoş geldin oğlumuz” notuyla duyurdu. Çıtanak çiftine çok sayıda tebrik yorumu geldi.