Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'tan müjdeli haber: Oğullarına kavuştular

05.11.2025 09:43

Haber Merkezi

Kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evliliği olan Başak Gümülcinelioğlu anne oldu. Ünlü çift, güzel haberi ilk aile pozuyla duyurdu.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'tan müjdeli haber: Oğullarına kavuştular
NTV

Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.

CANNES'DA BEBEK MÜJDESİ 1
Sosyal Medya

CANNES'DA BEBEK MÜJDESİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini müjdeledi.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'tan müjdeli haber: Oğullarına kavuştular 2
Sosyal Medya

Bir erkek bebek bekleyen ve hamileliği boyunca sık sık paylaşım yapan Başak Gümülcinelioğlu'ndan müjdeli haber geldi.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'tan müjdeli haber: Oğullarına kavuştular 3
Sosyal Medya

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, dün oğullarına kavuştu. Ünlü çift, hastanede ilk aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.

"HOŞ GELDİN OĞLUMUZ" 4
Sosyal Medya

"HOŞ GELDİN OĞLUMUZ"

Oğullarına Devin adını veren oyuncu çift, mutluluklarını “Hoş geldin oğlumuz” notuyla duyurdu. Çıtanak çiftine çok sayıda tebrik yorumu geldi.