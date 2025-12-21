Başarı algısı: Kendi sesimizi duyurabilmek

Hayat, çoğu zaman bize fark ettirmeden bir “yapılacaklar listesi” uzatır: okul bitmeli, kariyer oturmalı, bazı adımlar tamamlanmalı… Bu liste öylesine yaygın ki, bunun hayatımızın doğal bir rotası olduğunu düşünebiliyoruz. Oysa benzerliklerimiz olsa da hepimizin değerleri, ihtiyaçları ve hayata bakışı farklıdır.

Bir noktada içimizde şu soru belirir: “Bunu gerçekten ben mi istiyorum, yoksa böyle olması gerektiği söylendiği için mi yapıyorum?” Bu küçük içsel soru, başarıya bakışımızı değiştirebilir. Çünkü o anda bize öğretilenlerle içimizden geçenlerin her zaman aynı olmadığını fark edebiliriz.

Bunu bir örnekle düşünelim: Bir insan sabah erkenden küçük bahçesinde toprakla uğraşırken huzur bulabilir. Başka biri dinamiği yüksek olan bir ofiste çalışırken kendini daha canlı hissedebilir. Bu iki yaşam biçimini birbirine göre “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirebilmek ise mümkün değildir. Çünkü asıl önemli olan, kişinin kendi ritmiyle uyum içinde olup olmadığıdır.